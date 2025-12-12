INDIGNACIÓN en Walmart de DeKalb con sujeto que abusó de menor: policía asegura que es reincidente como agresor

Gran indignación suscito un aberrante hecho sucedido en el condado de DeKalb, Illinois (Estados Unidos), luego de conocerse que un hombre de 31 años fue arrestado por la policía local tras abusar sexualmente de una menor de edad en el baño de un Walmart.

Se hizo pasar por empleado de Walmart

El despreciable sujeto lleva por nombre Jakarre M. Brown, quien hoy es acusado de abuso sexual criminal agravado de un menor, considerado un delito grave de Clase 2 y, de ser hallado culpable, el sujeto será condenado a 7 años de prisión, a 14 si se le extienda la pena, con multas de hasta US$25,000 dólares y la obligación de registrarse como delincuente sexual.

La policía de DeKalb reveló que la menor agredida contó a las autoridades que un hombre, que decía ser guardia de seguridad del Walmart, se le acercó mientras estaba en la tienda de DeKalb. El tipo le habría preguntado si era soltera antes de acusarla a ella, pero también a otra menor la señaló de robar alcohol.

Tras estos, la llevó al baño donde abusaría de ella, pero todo acabó cuando un amigo tocó la puerta, evitando que el abuso se prolongara. En su juicio, la menor y su amigo identificaron a Brown como el agresor, pero, esta no sería la primera vez.

El sujeto se hizo como personal de seguridad de Walmart para abusar de la menor.

Un abusador reincidente

En junio pasado, Brown fue acusado de incitar a una menor a conducta sexual relacionada con un incidente que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre 2024, otra vez, en el mismo Walmart de DeKalb ubicado en 2300 Sycamore Road.

En dicho episodio, la policía reveló que Brown se hizo pasar como gerente de Walmart y que se hacía pasar por comprador en secreto, por lo que le dijo a su víctima de que podría conseguir trabajo en la tienda si le hacía un acto sexual, pero cuando la menor le preguntó su nombre, este le respondió aduciendo que aquella información no era de su interés, interacción que acabó cuando pasó un gerente de verdad por la zona.

Si bien la menor identificó al sujeto con ayuda de las cámaras del establecimiento, la policía no pudo reconocerlo, pero el pasado 13 de junio de 2025 un detective de la policía de DeKalb lo identificó en las imágenes, reconocimiento que la menor hizo una vez más.

Otro perla más; fue acusado de obstrucción de la identificación facilitó un nombre y fecha de nacimiento distintos a un detective, pero cuando fue arrestado el 13 de junio se dieron con la sorpresa de que contaba con dos órdenes de vigentes en el condado de McLean. Por ello, su próxima audiencia está programada para el 29 de diciembre desde las 9:00 a.m.