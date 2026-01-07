Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: a qué hora juegan, canal y dónde ver la Supercopa de España

La otra semifinal de la Supercopa de España se disputará este jueves 8 de enero entre Real Madrid y Atlético en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El partido está programado para disputarse a partir de las 2:00 p. m. hora peruana / 8:00 p. m. hora de España y la transmisión puedes seguir gratis a través del canal 4 América TV y también por el canal 3 Movistar Deportes.

El ganador de la llave avanzará a la final de la Supercopa de España, en donde se estará midiendo contra Barcelona, que el último miércoles eliminó al Athletic Club tras el aplastante resultado de 5-0. El encuentro para definir al campeón de la temporada se jugará el domingo 11 de enero también en Arabia Saudita.

Xabi Alonso fue consultado en la previa del partido sobre los quince partidos que el brasileño Vinícius lleva sin marcar y los rumores de su posible marcha. El DT del Madrid dejó una categórica respuesta: "Quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante (…). Le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo".

Sobre el rival de turno, Alonso puntualizó que su equipo debe estar concentrado y no cometer errores. "Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara".

Uno de los grandes ausentes en esta semifinal es Kylian Mbappé, quien se lesionó en el último partido que disputó. El DT apostará por Gonzalo, quien viene de marcar un triplete al Betis el pasado domingo 4 de enero por LaLiga.

Por su parte, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone busca dar el batacazo en Arabia Saudita. La consigna es eliminar a los merengues y meterse a la final de la Supercopa de España para soñar con ganar el primer título de la temporada. Saben que no será nada fácil, pero tampoco imposible. Hay ilusión por hacer un gran partido.

Real Madrid vs Atlético Madrid: canal y dónde ver transmisión

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Atlético de Madrid se verá por señal abierta en vivo vía América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante el app de América TVGO que podrás sintonizar mediante PC, SmarTV y teléfono móvil. Vale precisar que también se puede seguir por Movistar Deportes (Canal Deportes).

Alineaciones de Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Gallagher, Baena; Álvarez y Sorloth.

Real Madrid vs Atlético Madrid: apuestas y pronóstico

APUESTAS ATLÉTICO X REAL MADRID BETANO 2.95 3.55 2.38 1XBET 3.04 3.61 2.44 BETSSON 2.88 3.55 2.38

