Canal confirmado para ver Real Madrid vs Manchester City por octavos de Champions League

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu.

Diego Medina
Real Madrid y Manchester City juegan por los octavos de final de Champions League.
Real Madrid y Manchester City juegan por los octavos de final de Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
Todo listo para el partidazo entre Real Madrid vs Manchester City por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Millones de aficionados paralizarán sus actividades este miércoles 11 de marzo a las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT) para sintonizar este choque a llevarse a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. Conoce el canal confirmado y dónde ver la transmisión de estos vibrantes 90 minutos.

Real Madrid venció al Celta de Vigo por LaLiga

PUEDES VER: ¡Con agonía! Real Madrid venció 2-1 al Celta de Vigo y sigue en disputa por el liderato de LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para verlo en Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil. En España, el canal oficial será Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Manchester City EN DIRECTO

  • Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
  • Brasil: MAX
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, SiriusXM FC
Real Madrid vs Manchester City

UEFA anuncia el partido de Real Madrid vs Manchester City por Champions League.

Este choque de titanes prácticamente se ha convertido en un clásico de Europa. Ambos elencos se han cruzado en las últimas temporadas por instancias decisivas, por lo que ahora tendrán 180 minutos en busca del boleto a la ansiada llave de cuartos de final de Champions League. ¿Qué equipo logrará su pase a la siguiente ronda?

¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City?

Real Madrid viene de una victoria agónica ante Celta de Vigo en Balaídos por LaLiga. El equipo de Álvaro Arbeloa presentó un total de 10 bajas para este encuentro, siendo Kylian Mbappé uno de ellos y que genera dudas de cara al duelo ante Manchester City por Champions League.

En el caso de Manchester City, viene de un importante duelo ante Newcastle de Inglaterra por la FA Cup, en el que consiguió una victoria de 1-3 en el St. James Park. El equipo de Guardiola no pierde en la temporada desde el 20 de enero, cuando cayó sorpresivamente a manos de Bodo/Glimt de Noruega. Luego de ello, los ‘ciudadanos‘ encadenan 11 partidos sin conocer de caídas entre Premier League, Champions League, EFL Cup y FA Cup.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

