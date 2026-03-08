- Hoy:
Saprissa vs. Herediano EN VIVO por el Torneo Clausura: hora, canal y pronóstico
Saprissa vs. Herediano chocan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.
Los clubes Deportivo Saprissa vs. Herediano juegan HOY EN VIVO un partido de infarto por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio costarricense, la transmisión está a cargo de FUTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Luego de dos meses, Saprissa y Herediano volverán a verse las caras en esta segunda parte de la temporada de la Liga Promérica. Y es que en la fecha 2 del Torneo Clausura, el ‘Huracán Rojiamarillo’ derrotó por dos goles de diferencia a un ‘Monstruo Morado’ que quiere cobrarse la revancha y reducirse la ventaja de su rival de turno a un punto en la tabla de posiciones.
¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Saprissa vs. Herediano, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica:
- Costa Rica: 17:00 horas
- México y Centroamérica: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- España: 24:00 horas
¿En qué canal dan el partido Saprissa vs. Herediano EN VIVO?
El partido entre Deportivo Saprissa vs. Herediano será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV en todo el territorio de Costa Rica. Además, los aficionados podrán seguir cada incidencia de este atractivo compromiso a través del minuto a minuto que hará Libero.pe.
Saprissa vs. Herediano: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casad de apuestas
|Deportivo Saprissa
|Empate
|Herediano
|Betsson
|1.75
|3.50
|4.25
|Betano
|1.80
|3.50
|4.25
|Bet365
|1.70
|3.40
|4.20
|1XBET
|1.72
|3.48
|4.33
|Coolbet
|1.78
|3.60
|4.40
