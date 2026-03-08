0
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Chankas
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Saprissa vs. Herediano EN VIVO por el Torneo Clausura: hora, canal y pronóstico

Saprissa vs. Herediano chocan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.

Jostein Canales
Saprissa vs. Herediano juegan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica.
Saprissa vs. Herediano juegan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Deportivo Saprissa vs. Herediano juegan HOY EN VIVO un partido de infarto por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio costarricense, la transmisión está a cargo de FUTV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Lamine Yamal marcó el gol del 1-0 del Barcelona ante Athletic Bilbao

PUEDES VER: Con golazo de Yamal, Barcelona venció 1-0 al Athletic y se consolida como líder de LaLiga

Luego de dos meses, Saprissa y Herediano volverán a verse las caras en esta segunda parte de la temporada de la Liga Promérica. Y es que en la fecha 2 del Torneo Clausura, el ‘Huracán Rojiamarillo’ derrotó por dos goles de diferencia a un ‘Monstruo Morado’ que quiere cobrarse la revancha y reducirse la ventaja de su rival de turno a un punto en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Saprissa vs. Herediano, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica:

  • Costa Rica: 17:00 horas
  • México y Centroamérica: 17:00 horas
  • Perú: 18:00 horas
  • Colombia: 18:00 horas
  • Ecuador: 18:00 horas
  • Bolivia: 19:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 19:00 horas
  • Argentina: 20:00 horas
  • Brasil: 20:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
  • Uruguay: 20:00 horas
  • España: 24:00 horas

¿En qué canal dan el partido Saprissa vs. Herediano EN VIVO?

El partido entre Deportivo Saprissa vs. Herediano será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV en todo el territorio de Costa Rica. Además, los aficionados podrán seguir cada incidencia de este atractivo compromiso a través del minuto a minuto que hará Libero.pe.

Saprissa vs. Herediano: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casad de apuestasDeportivo SaprissaEmpateHerediano
Betsson1.753.504.25
Betano1.803.504.25
Bet3651.703.404.20
1XBET1.723.484.33
Coolbet1.783.604.40

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, domingo 8 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

  2. DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano