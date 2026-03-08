Confirmado: Universitario remece el mercado y busca el fichaje de atacante para la Liga 1

Universitario de Deportes tiene la consigna de salir campeón de la Liga 1 a final de temporada y conseguir el tetracampeonato nacional. Para ello, los cremas buscan conformar un plantel de primer nivel para aumentar sus opciones. En ese sentido, se confirmó que la directiva busca un último fichaje para reforzar su delantera.

Universitario busca el fichaje de atacante para la Liga 1

La dirección deportiva de Universitario sabe que conseguir un nuevo título no será una tarea fácil, por lo que ante el bajo desempeño mostrado por sus fichajes en la delantera, evalúan seriamente realizar una última incorporación.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Peralta, durante la transmisión del partido de Universitario vs Los Chankas. El hombre de prensa señaló que el cuadro merengue está evaluando en sumar a un delantero nacional antes del cierre del primer libro de pases.

Video: L1 MAX

'El mercado de pases para la ‘U’ no está cerrado. La administración con la dirección deportiva están analizando opciones en ofensiva para incorporar a un jugador nacional antes del 15 de este mes. En principio, parece que sería un jugador en ofensiva, así que están viendo a un jugador nacional', reveló el comunicador.

Y es que, en este inicio de la temporada, el planteamiento de Javier Rabanal ha quedado golpeado tras diversas lesiones que han sufrido sus delanteros como Héctor Fértoli y Sekou Gassama. De hecho, el senegalés solo ha podido jugar 30 minutos tras también arrastrar un bajo estado de forma.

Además, cabe señalar que la ‘U’ ya tiene ocupado todos sus cupos de extranjeros para el Torneo Apertura 2026, es por ello que por ahora solo pueden valorar opciones de jugadores que cuenten con la nacionalidad peruana.

Universitario y el candidato para ser su nuevo ‘9’

En los últimos días, se hizo fuerte los rumores de la posible llegada de Adrián Ugarriza a las filas de Universitario. Esta situación se da especialmente tras la complicada situación que atraviesa el jugador con su club por el conflicto bélico que atraviesa Israel.

De hecho, según lo revelado por Juvenal Farfán, director general de Ciencinao, la dirección deportiva de Universitario está tentando al jugador. “Nos hemos contactado ayer con Ugarriza, pero sé que Universitario lo está tentando, igual vamos a seguir hablando con él”, indicó.



