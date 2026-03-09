Walmart de West Columbia bajo ALERTA: dos sospechosos son detenidos tras reporte de DISPAROS, ¿es seguro ir?

La tranquilidad en el área de West Columbia se vio interrumpida el 8 de marzo por un tiroteo en el estacionamiento de un Walmart, lo que provocó una rápida respuesta de la policía local. La situación generó preocupación entre clientes y empleados, quienes presenciaron cómo varios vehículos resultaron dañados y cómo los sospechosos intentaban escapar a pie. Según informa Post and Courier, las autoridades detuvieron a dos jóvenes vinculados al incidente y continúan con la investigación.

La policía de West Columbia halló casquillos en el estacionamiento del Walmart de Augusta Road.

Arrestos y cargos tras el tiroteo en Walmart West Columbia

La policía de West Columbia confirmó el 9 de marzo que dos individuos fueron arrestados en relación con los disparos ocurridos en el estacionamiento del Walmart ubicado en el 2401 de Augusta Rd. Los detenidos son Jaeden Jones, de 19 años, y Ty’ron Bethea, de 18.

En un comunicado en redes sociales, la policía detalló: "El Sr. Jones fue acusado de intento de asesinato, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, conspiración criminal y posesión de marihuana. El Sr. Bethea fue acusado de posesión de marihuana. La investigación de este tiroteo continúa", informó Post and Courier.

El informe policial señala que los oficiales llegaron al lugar aproximadamente a las 4:20 p.m. y localizaron un Nissan Altima gris involucrado en el incidente. Además, se observó un sedán plateado con una ventana rota por un disparo en el estacionamiento, mientras que otro vehículo con daños frontales permanecía en la carretera alrededor de las 6:00 p.m.

Seguridad y medidas policiales en el área tras los disparos

Varios testigos relataron que los sospechosos huyeron corriendo hacia Beverly Drive, adentrándose en un vecindario cercano. Según el informe de los agentes: "Varias personas les hicieron señas a los agentes, quienes se dirigieron hacia la cuadra 400 de Beverly, donde encontraron a tres individuos en la línea del bosque, dos de los cuales eran los sospechosos", informó Post and Courier.

Dos de los sospechosos fueron arrestados en el lugar, mientras que un tercero logró escapar. El Walmart permaneció cerrado por algunos minutos durante la intervención policial, y el estacionamiento fue acordonado mientras los oficiales recopilaban evidencia del pavimento, señalizada con carteles numerados.

Aunque el incidente generó alarma, las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona. Los clientes que planeen visitar el Walmart de West Columbia pueden mantenerse informados sobre la seguridad del área a través de los comunicados oficiales de la policía local.