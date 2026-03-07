¡Mucha atención! El jefe de policía de Seattle en EE. UU., Shon Barnes, confirmó que los oficiales que incumplan la normativa de la ciudad, la cual exige, a partir de ahora, registrar las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), incluyendo la grabación en video, enfrentarán medidas disciplinarias.

Es importante señalar que esta política busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las interacciones entre la policía y las autoridades migratorias. ¿Es beneficioso para los inmigrantes?

EE. UU.: policías que NO documenten las acciones de ICE estarán sujetos a drásticas sanciones

‘13WHAM’ compartió el último pronunciamiento del encargado de la policía, Barnes, quien se refirió al destino que tendría un agente que incumple las últimas medidas, esto en recomendación de la Oficina de Responsabilidad Policial de la ciudad en EE. UU.

La autoridad precisó que se le brindaría al agente la oportunidad de dialogar con él antes de que se tome una resolución definitiva sobre cualquier sanción disciplinaria permanente.

EE. UU.: policías que NO documenten las acciones de ICE estarán sujetos a drásticas sanciones.

Es importante que recientemente se anunció un plan importante que exige, a partir de ahora, al departamento de policía documentar pruebas de posibles actos ilegales cometidos por agentes del ICE durante sus operativos.

La medida del ayuntamiento en mención se enmarca en una orden ejecutiva emitida por la alcaldesa de Seattle, Katie Williams, la cual fue aprobada el 29 de enero y que instruye a la policía a seguir un conjunto de protocolos en relación con cualquier acción de cumplimiento de la ley del ICE que se realice en la zona.

¿De qué trata esta normativa y qué impacto tiene en la policía local?

Según los reportes del medio y de las propias autoridades, la nueva normativa vigente informa que los policías que acuden a un operativo relacionado con la aplicación de la ley federal están obligados a activar las cámaras corporales y las del vehículo.

Asimismo, para evitar despidos o medidas disciplinarias, ellos deben solicitar la identificación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar su autenticidad y evitar que se hagan pasar por las fuerzas encargadas. Esta medida forma parte del proceso de recolección de pruebas que podría ser presentada ante los fiscales.