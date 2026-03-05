¡Alerta global! Recientemente, la agencia federal de inmigración, conocida como ICE en EE. UU., confirmó el inicio de una nueva serie de redadas destinadas a deportar a ciudadanos centroamericanos que cuentan con órdenes de deportación. En el estado de Massachusetts, han circulado rumores sobre posibles operativos. Al respecto, ¿qué debes hacer ante tales acciones?

EE. UU.: estos son los pasos que te protegerán de las agresivas redadas de ICE

Según información de 'Aclu Massachussetts' y otros portales internacionales, debes considerar cinco pasos esenciales para resguardarte en caso de una redada migratoria en el país americano. A continuación, te revelamos cuáles son:

Estos son los pasos que te protegerán de las agresivas redadas de ICE.

Primero, es crucial que no abras la puerta de tu hogar. En EE. UU., ni la policía ni los agentes de inmigración pueden ingresar sin una orden judicial firmada que especifique tu dirección. En la mayoría de los casos, los agentes no cuentan con dicha orden, por lo que no pueden acceder a tu vivienda a menos que tú les permitas la entrada. Si se presentan en tu puerta, solicita ver la orden ("warrant" en inglés) firmada por un juez. Si no la tienen, no abras la puerta.

En segundo lugar, recuerda que tienes el derecho a permanecer en silencio. Si te detienen en tu vehículo, muestra tu licencia de conducir y los documentos del auto. No es necesario que compartas información sobre tu estatus migratorio, tu dirección o algún dato.

Es recomendable también que elabores un plan para tu familia. Si temes ser deportado, organiza qué sucederá con tus hijos, tu familia y tus bienes en caso de que seas arrestado. Busca a alguien de confianza, como un amigo, un familiar o un líder comunitario, que pueda encargarse de recoger a tus hijos de la escuela y gestionar tus responsabilidades financieras.

Otro aspecto a considerar, en medio de una posible visita de ICE, no firmes ningún documento. Si los agentes de inmigración te presionan para que firmes algo que no comprendes, es mejor que te niegues a hacerlo.

Finalmente, debes evItar llevar o presentar documentos falsos. Nunca muestres información falsa a la policía o a los agentes migratorios, ya que esto puede agravar tu situación y complicar tu estatus.

¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes en EE. UU.?

Es fundamental que conozcas que todos los inmigrantes en el país de Trump, sin distinción de su estatus migratorio, cuentan con derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Entre estos están el derecho a permanecer en silencio, la posibilidad de no firmar documentos sin la asesoría de un abogado y la prohibición de permitir el ingreso a su vivienda sin una orden judicial. Asimismo, tienen derecho a un proceso legal justo en caso de enfrentar procedimientos de deportación.