Matías Di Benedetto reveló si jugará por la selección peruana tras nacionalización: "Sería..."

Universitario de Deportes recibió la gran noticia de que su futbolista Matías Di Benedetto es oficialmente nacionalizado peruano luego de un largo trámite en Migraciones. Sin embargo, la gran pregunta que surge es si jugará por la selección peruana dirigida por Mano Menezes.

Matías Di Benedetto reveló si jugará por la selección peruana de Mano Menezes tras nacionalización

En una conversación con varios medios, Benedetto fue consultado sobre diversos temas, incluyendo su posible convocatoria a la selección de Perú por Menezes.

Para el defensor del equipo merengue es importante vestir la camiseta de la selección nacional; sin embargo, explicó que aún no cumple con los requisitos necesarios de haber estado jugando 5 años en el fútbol local.

Además, Matías Di Benedetto aseguró que, cuando ya cuente con todos los requisitos para ser llamado a la selección peruana, tendrá 35 años. Por lo tanto, comentó que es mejor darle la oportunidad a talentos jóvenes que puedan ser los líderes del recambio generacional.

"Yo creo que debido a mi edad, tengo 33 años y aún me faltan 2 años más para ser elegible. En mi opinión, hoy en día Perú necesita un recambio generacional, donde los jóvenes comiencen a sumar minutos y adquirir experiencia internacional para lo que se avecina. En mi opinión, a corto plazo será difícil", comenzó explicando.

"Lógicamente, no le cierro las puertas, pero sería aventurarse demasiado, ver qué sucede dentro de un par de años. En la actualidad, la prioridad debe ser para los niños", confirmó.

Matías Di Benedetto recibió el Título de nacionalidad peruana y ahora jugará la Liga 1 2026 con Universitario.

Matías Di Benedetto recibió nacionalización peruana

La mañana del 4 de marzo de 2026, Matías Di Benedetto fue citado a Migraciones para recibir oficialmente su nacionalización peruana, tras haber estado 3 años en Perú jugando por Universitario de Deportes. De esa forma, el defensa argentino jugará en la Liga 1 como peruano.