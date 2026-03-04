Padre de Francesca Montenegro manda FUERTE MENSAJE a familia de Adrián Villar y EXIGE lo impensado

El foco mediático en el Perú está puesto con gran relevancia en el trágico fallecimiento de Lizeth Marzano, deportista de alta competencia que murió tras ser atropellada y abandonada por Adrián Villar, hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares.

Tras lo ocurrido, en los últimos días salieron a la luz nuevos personajes de este terrible caso, tal y como lo son Francesca Montenegro, entonces enamorada de Adrián Villar y Juan Montenegro, padre de la influencer y abogado, quien en una primera instancia, según sus propias declaraciones, asesoró a la familia Villar.

Acusados de encubrimiento y de obstaculizar la labor de la justicia durante la investigación, Juan apareció en el programa Amor y Fuego y se dirigió directamente a la familia de Adrián, realizando además una petición inesperada.

¿Qué dijo el papá de Francesca Montenegro sobre la familia de Adrián Villar?

"El momento que estamos viviendo para nosostros es trágico. Para nosotros como la familia Montenegro Denegri donde se nos tiene que poner cámaras, donde se nos cuestiona todo lo que digamos. Somos tildados de encubridores", indicó Juan Montenegro.

Además, agregó directamente en contra de la familia de Adrián Villar: "Las personas a las que atendimos aquel día, deben tener una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia mí porque nos hemos visto envueltos en esta situación. Lamentamos la muerte, pero consideramos que nosotros no somos responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores".