- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Carabobo vs Cristal
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Padre de Francesca Montenegro manda FUERTE MENSAJE a familia de Adrián Villar y EXIGE lo impensado
El padre de la novia de Adrián Villar tuvo fuertes palabras en contra de la familia de su ex yerno, quien acabó con la vida de Lizeth Marzano.
El foco mediático en el Perú está puesto con gran relevancia en el trágico fallecimiento de Lizeth Marzano, deportista de alta competencia que murió tras ser atropellada y abandonada por Adrián Villar, hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares.
PUEDES VER: Magaly encara a César Nakazaki por caso Villar y revive su pasado: “Con él yo me fui a la cárcel”
Tras lo ocurrido, en los últimos días salieron a la luz nuevos personajes de este terrible caso, tal y como lo son Francesca Montenegro, entonces enamorada de Adrián Villar y Juan Montenegro, padre de la influencer y abogado, quien en una primera instancia, según sus propias declaraciones, asesoró a la familia Villar.
Acusados de encubrimiento y de obstaculizar la labor de la justicia durante la investigación, Juan apareció en el programa Amor y Fuego y se dirigió directamente a la familia de Adrián, realizando además una petición inesperada.
¿Qué dijo el papá de Francesca Montenegro sobre la familia de Adrián Villar?
"El momento que estamos viviendo para nosostros es trágico. Para nosotros como la familia Montenegro Denegri donde se nos tiene que poner cámaras, donde se nos cuestiona todo lo que digamos. Somos tildados de encubridores", indicó Juan Montenegro.
Además, agregó directamente en contra de la familia de Adrián Villar: "Las personas a las que atendimos aquel día, deben tener una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia mí porque nos hemos visto envueltos en esta situación. Lamentamos la muerte, pero consideramos que nosotros no somos responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores".
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90