Corte de luz este 4 de marzo: revisa si tu zona será afectada y los horarios de la interrupción

Este miércoles 4 de marzo, algunos de los ciudadanos en el Perú deberán tomar precauciones y tener todos sus dispositivos de uso prioritario correctamente cargados, para evitar quedarse sin ellos durante el corte de luz programado por Hidrandina en determinadas zonas del norte del territorio.

Periódicamente, la empresa encargada de la distribución del servicio, gestiona suspensiones para permitir que sus trabajadores puedan ejecutar labores de mantenimiento, reorganización y demás acciones relacionadas, evitando de esta manera que la electricidad activa pueda generar accidentes durante las jornadas.

A raíz de ello, se ha informado a la población que en ciertos sectores de la ciudad de Trujillo no habrá luz hasta por 8 horas seguidas, por lo mismo, se exhortó a cada familia a estar alertas antes de que se lleve a cabo esta interrupción y ante todo, considerar los horarios establecidos.

Este 4 de marzo se ha programado un nuevo corte de luz para Trujillo / FOTO: Andina

Corte de luz este 4 de marzo

Las áreas que se verán perjudicadas por esta cancelación del suministro durante el 4 de marzo, son específicamente las que pertenecen a La Libertad. AQUÍ te dejamos el listado completo.

Las zonas de Áncash que en Pomabamba, Huayllan/Pomabamba desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Pomabamba, Huayllan, Angascancha, Pajash, Chacuabamba.

en: Pomabamba, Huayllan, Angascancha, Pajash, Chacuabamba. En Moche a partir de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m .: Balneario Las Delicias, Avenida La Marina cuadra 7, 9 y jirón Luis Montero cuadra 5. Asimismo desde las 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en: Sec. Alto Moche Mzas. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20; Au. Panamericana Norte Nº /Ca Jesús Maestro Av. San José. Cda.1, Mza. 4,5., Av. Santa Rosa Mz.19 ,20, Ca. San Andres Cda.1, Mz.08, Ca. Santa Catalina Cda. 1, Mza. 5, Mz.-05, Ca. Luis Alberto Sánchez Mz.06, Pje. Santa Rosa Cda. 1, AA.HH Alto Salaverry Mza. J, CP Men. Miramar MZ.8.

en Sec. Alto Moche Mzas. 44, 48, 49, 50 , 65, 67, Au Salaverry Cda. 9, 10; Ca. Crolungo cdra. 1, s/n. Mz.65, Ca. San Juan cdra. 6, 7, 8, 9, Mza. 67, Pje. San Juan Mza. 67, Ca. San Martin cdra.. 2, Ca. Santa María Cda. 6, 7, 8. Mza. 44, 49, Pje. Santa María, Jr. San Martín Cda.2, CP Men. Miramar Mza. 49, Sector Mongocillo Rm. Chorobal Nº S/N. En Yungay a partir de las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Calle 5, 6 y 7, Av. Progreso, Runtu y Quebrada Ancash II.

Canales de atención Hidrandina

Hidrandina atienda desde canales digitales y telefónicos. Si tienes dudas o necesitas información, puedes comunicarte mediante la central Serviluz 0801-71001, WhatsApp al 948327474, correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, y su página oficial de Facebook.