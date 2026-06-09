Megaproyecto vial en San Juan de Miraflores avanza positivamente: reducirá el tráfico y tiempo de viaje en Lima Sur

El proyecto Vía Rápida Pista Nueva, en el distrito de San Juan de Miraflores, busca reducir drásticamente el tráfico en la zona, por lo que los trabajos se realizan de manera progresiva en beneficio de miles de vecinos y conductores. Las labores del primer viaducto continúan para mejorar la conectividad y optimizar el tránsito vehicular en Lima Sur.

Entre los avances más recientes destaca la instalación de luminarias en el primer viaducto de la obra, una intervención que permitirá mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial durante la noche. Esta etapa forma parte de las acciones del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) para garantizar una circulación más eficiente en una de las zonas con mayor flujo vehicular.

Asimismo, los equipos de trabajo continúan con la colocación de bloques de concreto para la construcción de los muros reforzados del segundo viaducto, con la finalidad de asegurar la estabilidad y resistencia de la infraestructura y contribuir al desarrollo de la vía.

La megaobra Vía Rápida Pista Nueva beneficiará a más de 1.5 millones de vecinos.

Por otro lado, las autoridades señalaron que el proyecto busca transformar significativamente la movilidad urbana en este sector de Lima, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de circulación para los usuarios. Además, se espera que la renovación genere beneficios directos para las actividades comerciales y económicas de la zona.

Los vecinos de San Juan de Miraflores han seguido de cerca el avance de las obras, que forman parte de un conjunto de inversiones destinadas a renovar importantes corredores viales de la ciudad. La ejecución de estas labores responde a la necesidad de contar con una infraestructura acorde con el crecimiento urbano y la demanda de transporte en la capital.