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Municipalidad de Lima toma fuertes medidas ante alerta del Fenómeno de El Niño: prioriza seguridad de los vecinos
La Municipalidad de Lima intensificó las labores preventivas ante la alerta por el fenómeno de El Niño. Los trabajos buscan proteger a miles de familias.
Ante la alerta por la llegada del fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Lima intensificó las acciones preventivas en diversos puntos estratégicos de la capital con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y salvaguardar la integridad de miles de familias que habitan en zonas vulnerables. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ordenó iniciar el plan de prevención frente a posibles eventos climáticos extremos.
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Los trabajos se desarrollan en las cuencas de los ríos Rímac y Lurín, consideradas áreas de alta prioridad por su exposición a desbordes. En el río Rímac, las acciones abarcan un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros, desde Caja de Agua hasta el puente Huánuco. Mientras tanto, en el distrito de Cieneguilla, las labores se concentran entre los puentes Panquilma y Algodonal, donde se ejecutan intervenciones para reforzar la seguridad de la población asentada en las riberas.
Las intervenciones se ejecutan desde Caja de Agua hasta el puente Huánuco.
Las labores comprenden la limpieza y descolmatación del cauce, el perfilado hidráulico, la conformación de diques de protección y la eliminación de material excedente acumulado. Estas acciones permiten mejorar la capacidad de conducción de los ríos y disminuir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias.
De acuerdo con la institución capitalina, estas intervenciones forman parte de una estrategia orientada a proteger la infraestructura y garantizar la seguridad de los vecinos que viven cerca de los cauces. Asimismo, el municipio destacó que el uso de maquinaria pesada y personal especializado permitirá acelerar los trabajos preventivos.
Municipalidad de Lima refuerza acciones preventivas en ríos Rímac y Lurín.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía, que debe evitar arrojar residuos a los ríos o invadir las fajas marginales, acciones que incrementan el riesgo de inundaciones. Además, recordaron que la prevención es clave para reducir el impacto de los fenómenos naturales y proteger a la población.
Con estas acciones, la Municipalidad de Lima busca anticiparse a posibles emergencias y minimizar los efectos del fenómeno de El Niño sobre la capital. El objetivo es preservar la seguridad de miles de familias, fortalecer la resiliencia de las zonas más expuestas y garantizar que la infraestructura hidráulica responda de manera adecuada ante el incremento del caudal de los ríos durante la temporada de lluvias.
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