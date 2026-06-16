Municipalidad de Puente Piedra recupera concurrido espacio público y desaloja negocios informales

La Municipalidad de Puente Piedra continúa reforzando las acciones para recuperar los espacios públicos del distrito y, en esta oportunidad, personal municipal intervino un importante tramo de la Panamericana Norte, en el sentido de norte a sur, donde varios negocios informales habían ocupado parte de la vía para ofrecer el servicio de lavado de vehículos.

El operativo fue ejecutado de manera articulada por la Gerencia de Ordenamiento Urbano, Seguridad Ciudadana, el área de Transporte y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención tuvo como principal objetivo liberar las áreas invadidas y restablecer el orden en una de las vías más transitadas del distrito.

Personal de la municipal destruyó estructuras que invadían espacios públicos.

Previo a estas intervenciones, las autoridades identificaron establecimientos informales que utilizaban áreas públicas para desarrollar sus actividades comerciales, afectando la circulación y el libre tránsito, por ello, se procedió al retiro de las ocupaciones para devolver estos espacios a la comunidad.

La comuna precisó que el operativo se realizó de forma pacífica y respetando el debido proceso. Asimismo, indicó que previamente se notificó a los ocupantes sobre la liberación de las áreas y la demolición de las estructuras levantadas de manera irregular, en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la Municipalidad de Puente Piedra señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para preservar el orden urbano y garantizar que los espacios públicos permanezcan libres de ocupaciones ilegales. Además, destacaron que el trabajo conjunto con la Policía Nacional fortalece las labores de fiscalización y seguridad en el distrito.

Por su parte los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. “Excelente labor , velando siempre por el orden del vecino”, “Gracias por seguir liberando los espacios públicos y poner orden en el distrito”, “Los espacios públicos es de todos los vecinos y no de algunos que lo usan para su beneficio personal, excelente trabajo en bien de todos”, indicaron.