La mejor noticia para vecinos de Los Olivos: inauguran gran megaobra en beneficio del deporte y recreación

Los vecinos de Los Olivos ya cuentan con un nuevo espacio público para la práctica del deporte, y es que este último lunes 15 de junio, el alcalde Felipe Castillo Oliva inauguró la piscina municipal semiolímpica "Aqua Olivos", una moderna infraestructura ubicada en la urbanización Pro Lima que beneficiará a más de 100 mil habitantes del distrito.

Durante la ceremonia de inauguración, que reunió a cientos de vecinos, el burgomaestre destacó la importancia de esta obra y calificó el proyecto como "la megaobra del deporte", al señalar que permitirá ofrecer instalaciones modernas, accesibles y seguras para niños, jóvenes y adultos.

La nueva piscina semiolímpica cuenta con infraestructura de primer nivel, entre la que destacan un moderno techo para proteger a los usuarios de las condiciones climáticas, graderías con cómodas butacas para los espectadores, sistema de agua temperada para garantizar su uso durante todo el año, servicios higiénicos, duchas y un parque jardín destinado a los visitantes.

En la ceremonia se realizó una exhibición por parte de la selección de natación de la Municipalidad de Los Olivos y los paraatletas de la selección de natación Dawn, quienes demostraron su talento ante el público. Los deportistas fueron reconocidos por su rendimiento en la competencia nacional, despertando el entusiasmo y los aplausos de los asistentes.

Inauguran piscina municipal semiolímpica en la Urbanización Pro Lima.

Por su parte, los vecinos resaltaron la importancia de contar con una infraestructura de estas características, ya que contribuirá a fomentar la práctica de la natación, promover estilos de vida saludables y brindar nuevas oportunidades para el desarrollo de futuros talentos deportivos. Asimismo, destacaron que este tipo de obras mejora la calidad de vida y amplía la oferta recreativa del distrito.

“Excelente, pero por favor hacer mantenimiento de las obras inauguradas, los parques y juegos de niños están hechas una calamidad en muchos zonas”, “¿Para quiénes son? ¿Público en general o está concesionada como las otras piscinas?”, “En el parque cívico de Pro se puede construir una piscina más para la comunidad (hay espacio) y cancha de tenis también”, comentaron los usuarios en redes sociales.