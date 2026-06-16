Municipalidad de Lima abre convocatoria laboral: ofrece sueldo de S/2000 por puesto de inspector

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó una nueva convocatoria laboral dirigida a quienes buscan incorporarse al sector público. En esta oportunidad, la comuna capitalina anunció la búsqueda de inspectores de transporte y ofrece una remuneración mensual de S/2.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados deberán presentar un currículum vitae documentado que acredite experiencia, además de contar con certificado de secundaria completa emitido por el Ministerio de Educación (Minedu) o mediante la plataforma Mi Certificado. Asimismo, será indispensable adjuntar una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La Municipalidad de Lima abre convocatoria para el puesto de inspector de transporte.

Entre los requisitos también figura contar con un Código de Cuenta Interbancaria (CCI), tener RUC activo y habido, así como estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Estos documentos forman parte del proceso de selección para ocupar una de las plazas disponibles como inspector de transporte.

La comuna informó que la recepción de postulaciones estará habilitada hasta el sábado 20 de junio. Los candidatos deberán enviar la documentación requerida al correo electrónico mbailly@munlima.gob.pe, siguiendo las indicaciones establecidas en la convocatoria.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Lima busca fortalecer las labores de fiscalización y ordenamiento del transporte en la ciudad, al mismo tiempo que genera nuevas oportunidades de empleo para la ciudadanía. La institución invita a los interesados a participar en el proceso de selección antes del cierre de las inscripciones.