Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de julio: revisa EN VIVO la magnitud y el epicentro del último sismo, según IGP

Los movimientos telúricos registrados en el país son monitoreados en tiempo real por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de informar sobre la actividad sísmica nacional. Revisa en esta nota los detalles del temblor de hoy en Perú: su magnitud, profundidad y epicentro, además de información clave para comprender por qué ocurren estos eventos sísmicos en Lima y otras regiones del país.

Temblor en Perú hoy, miércoles 22 de julio de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro, IGP 07:30 TEMBLOR HOY EN LIMA DE 4.1 Fecha y Hora Local: 22/07/2026 07:25:57

Magnitud: 4.1

Profundidad: 101km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.64

Intensidad: III Ricardo Palma

Referencia: 2 km al SE de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima 07:27 Bienvenidos Conoce dónde ocurrió el sismo de hoy, miércoles 22 de julio de 2026 en Perú, así como su magnitud, epicentro e intensidad, según el reporte del IGP.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 22 de julio de 2026, en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza constantemente los reportes de los movimientos sísmicos ocurridos en el territorio nacional a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). En sus registros se pueden conocer datos como la hora del evento, la magnitud, la profundidad y la ubicación exacta del epicentro.

Para conocer el último sismo de hoy en Perú, la población puede acceder a la información oficial proporcionada por el IGP, que recopila los datos obtenidos mediante la Red Sísmica Nacional. Esta red está conformada por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento instalados en diferentes zonas del país.

¿Por qué Perú es un país altamente sísmico?

Perú es considerado un país altamente sísmico debido a su ubicación en el borde occidental de América del Sur, una zona donde se registra una intensa actividad tectónica. Esta característica forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor concentración de terremotos y volcanes del mundo.

La interacción entre las placas tectónicas genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca movimientos sísmicos que pueden sentirse en distintas zonas del territorio peruano. Por esta razón, el estudio del peligro sísmico es fundamental para comprender el comportamiento probable de estos fenómenos y establecer medidas de prevención.

El monitoreo permanente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) permite contar con información científica para analizar los sismos y brindar datos oportunos a la población ante un temblor de hoy o cualquier evento de mayor magnitud.

¿Qué son las ondas elásticas en un sismo?

Las ondas elásticas son aquellas que se propagan desde el punto donde ocurre una ruptura en las rocas del interior de la Tierra y generan el movimiento que las personas perciben durante un sismo. Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), estas ondas son responsables del sacudimiento del suelo durante un evento sísmico. Su desplazamiento transmite la energía liberada por la ruptura de las rocas y provoca las vibraciones que sentimos cuando ocurre un temblor.

En términos simples, cuando ocurre un sismo, las ondas elásticas viajan por el subsuelo y producen el movimiento de la superficie terrestre. Comprender este proceso ayuda a interpretar mejor los reportes del IGP sobre los sismos en Perú y la importancia de mantener medidas de prevención ante cualquier temblor registrado hoy en Lima o en otra parte del país.