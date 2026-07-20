Temblor HOY, lunes 20 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

Un nuevo reporte sísmico mantiene atentos a los ciudadanos que buscan información sobre el temblor de hoy, lunes 20 de julio de 2026, en el país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa difundiendo los datos oficiales de cada movimiento telúrico registrado, incluyendo la magnitud, la ubicación del epicentro y la profundidad del evento. En esta nota podrás conocer el reporte actualizado del último sismo en Perú y las principales recomendaciones para actuar ante una emergencia.

Temblor HOY, 20 de julio de 2026, EN VIVO: reporte del último sismo en Perú, según el IGP 09:50 Temblor en Ica - Fecha y hora local: 20/07/2026 - 06:51:15 - Magnitud: 4.3 - Profundidad: 59 km - Latitud: -14.46 - Longitud: -75.79 - Intensidad: II-III - Ubicación: Ica, Ica - Referencia: 44 km al sur de Ica, provincia y región Ica. 09:49 Otro temblor en Junín HOY - Fecha y hora local: 20/07/2026 - 06:35:32 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 9 km - Latitud: -12.21 - Longitud: -75.30 - Intensidad: II-III - Ubicación: Chupaca, Junín - Referencia: 17 km al sur de Chupaca, provincia de Chupaca, región Junín. 09:48 Temblor en Junín - Fecha y hora local: 20/07/2026 - 04:39:52 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 10 km - Latitud: -12.17 - Longitud: -75.34 - Intensidad: II-III - Ubicación: Chupaca, Junín - Referencia: 13 km al SO de Chupaca, provincia de Chupaca, región Junín. 09:45 Bienvenidos En esta nota de Líbero encontrarás EN VIVO el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado en el país, con información actualizada sobre su magnitud, epicentro y ubicación de hoy, lunes 20 de julio de 2026.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 20 de julio?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera permanente la actividad sísmica nacional y publica información oficial sobre los movimientos registrados en el territorio peruano. Los ciudadanos pueden consultar, a través de sus redes sociales, detalles como la hora del evento, la intensidad, la magnitud y el epicentro del sismo registrado.

El seguimiento de estos reportes permite conocer el comportamiento sísmico del país y tomar medidas preventivas ante posibles réplicas u otros eventos de mayor intensidad.

¿Qué debe incluir una mochila de emergencia ante un sismo?

Contar con una mochila de emergencia preparada puede marcar la diferencia durante los primeros días posteriores a un desastre. Las autoridades recomiendan que este equipo incluya productos básicos para cubrir las principales necesidades de una familia. Entre los elementos más importantes se encuentran:

Artículos de higiene personal como toallas, jabón, cepillo y pasta dental.

Botiquín con vendas, desinfectantes y medicamentos de uso personal.

Dinero en efectivo y documentos de identidad protegidos.

Agua embotellada y alimentos no perecibles.

Linterna, radio portátil, pilas, silbato y copias de llaves.

Ropa de abrigo, manta y calzado resistente.

Productos especiales para bebés, adultos mayores y mascotas.

Además, se recomienda revisar constantemente el contenido de la mochila para reemplazar los productos vencidos y garantizar que todos los elementos estén listos para ser utilizados.

Recomendaciones para reducir riesgos durante un sismo en Perú

La preparación antes de un terremoto ayuda a disminuir los riesgos y proteger a las familias. Por ello, las entidades encargadas de la gestión de emergencias aconsejan seguir algunas medidas preventivas:

Identificar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.

Mantener lista una mochila de emergencia con artículos esenciales.

Participar en simulacros y actividades de prevención organizadas por las autoridades.

Enseñar a los integrantes del hogar las rutas de evacuación y el uso adecuado de los recursos de emergencia.

Revisar las condiciones de la vivienda para detectar posibles daños o zonas vulnerables.

Ante cualquier reporte de temblor, es fundamental acudir a fuentes confiables como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) para conocer información actualizada sobre la actividad sísmica. Mantenerse informado, contar con una adecuada preparación y conocer las rutas de evacuación son acciones clave para responder de manera segura frente a un movimiento telúrico en cualquier región del país.