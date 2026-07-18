Perú reafirma, todos los días, su condición de ser un país con alta actividad sísmica. Los movimiento telúricos en tierra nacional se llevan a cabo debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Según investigaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se ha detectado una acumulación de energía sísmica, especialmente en la región sur del país, lo que subraya la importancia de que la ciudadanía participe en simulacros y adopte medidas preventivas. Sigue EN VIVO los reportes oficiales sobre el último sismo registrado, incluyendo su epicentro, magnitud y mucho más.

Temblor en Perú HOY, sábado 18 de julio de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP 09:27 Bienvenidos En esta nota de Líbero podrá revisar EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor en Perú y conoce el epicentro y magnitud que se registra HOY, sábado 18 de julio de 2026.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

La actividad sísmica en Perú resalta la importancia de estar preparados y conocer las acciones que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia:

Antes de un sismo

Previo a que suceda un sismo, debes identificar áreas seguras en tu hogar o lugar de trabajo, alejadas de objetos que puedan caer.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, una linterna y un botiquín es una medida preventiva que puede resultar vital.

Participar en simulacros organizados por la comunidad y educar a niños y adultos mayores sobre cómo actuar en caso de emergencia también son pasos fundamentales.

Además, si es necesario, refuerza la estructura de tu vivienda con la ayuda de un especialista.

Durante un sismo

En el momento del sismo, mantener la calma es esencial para evitar decisiones apresuradas.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan desprenderse.

Si no puedes salir de inmediato, busca refugio en la zona segura que identificaste previamente.

Es recomendable evitar las llamadas telefónicas y optar por mensajes de texto para no saturar las líneas de comunicación.

Asimismo, nunca utilices ascensores en estas circunstancias.

Después de un sismo

Una vez que el sismo ha terminado, revisa tu entorno en busca de posibles fugas de gas o daños eléctricos que puedan provocar incendios.

Contacta a los servicios de emergencia, como Bomberos (116), la Cruz Roja Peruana o el SAMU (106).

Si es seguro hacerlo, ofrece ayuda a personas heridas y mantente alerta ante posibles réplicas. Si te encuentras cerca de la costa, aléjate del litoral ante el riesgo de un tsunami hasta recibir confirmación oficial.

¿Por qué suceden los sismos en Perú?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), comunicó a los medios que los sismos registrados en el país son el resultado del continuo choque entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno de convergencia genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca movimientos sísmicos que pueden sentirse en varias regiones, incluida la capital, Lima.