Temblor en Perú HOY, jueves 16 de julio de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro y cuál fue su magnitud según el IGP

Un nuevo reporte sísmico mantiene informada a la población peruana este jueves 16 de julio de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando la actividad sísmica del país a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que registra los movimientos telúricos mediante la Red Sísmica Nacional. Revisa aquí los detalles del temblor ocurrido en Perú hoy, incluyendo su magnitud, epicentro y las principales recomendaciones para actuar ante un evento sísmico.

Temblor HOY, 16 de julio de 2026, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP 09:12 Temblor hoy en Arequipa - Fecha: 16 de julio de 2026 - Hora local: 07:27:36 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 18 km - Latitud: -16.05 - Longitud: -72.45 - Intensidad: II en Aplao - Epicentro: 6 km al noreste de Aplao, Castilla - Arequipa 09:11 Temblor hoy en Ica - Fecha: 16 de julio de 2026 - Hora local: 04:46:52 - Magnitud: 4.3 - Profundidad: 32 km - Latitud: -14.80 - Longitud: -76.12 - Intensidad: III en Ica - Epicentro: 92 km al suroeste de Ica, Ica - Ica 09:09 Temblor hoy en Lima - Fecha: 16 de julio de 2026 - Hora local: 01:18:49 - Magnitud: 3.7 - Profundidad: 48 km - Latitud: -11.95 - Longitud: -78.10 - Intensidad: II-III en Ancón - Epicentro: 103 km al oeste de Ancón, Lima - Lima

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 16 de julio de 2026?

El epicentro del temblor registrado hoy, jueves 16 de julio de 2026, es determinado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo encargado de emitir los reportes oficiales de los sismos ocurridos en el territorio peruano. Para obtener esta información, el CENSIS utiliza los datos de la Red Sísmica Nacional, una infraestructura conformada por sensores especializados de velocidad, aceleración y desplazamiento instalados en distintas zonas del país. Estos equipos permiten determinar la ubicación del epicentro, la magnitud del movimiento y otros parámetros técnicos relacionados con el evento sísmico.

El IGP comparte sus reportes oficiales sobre los últimos sismos registrados en Perú a través de sus canales institucionales, con el objetivo de brindar información precisa y oportuna a la ciudadanía.

¿Qué significan la magnitud y la intensidad de un sismo?

Aunque suelen utilizarse como términos similares, la magnitud y la intensidad de un sismo representan conceptos diferentes. La magnitud indica la cantidad de energía liberada durante el movimiento telúrico y se calcula a partir de las ondas sísmicas generadas en el interior de la Tierra. En cambio, la intensidad describe cómo se percibe el sismo en la superficie y los efectos que puede ocasionar en las personas, viviendas y estructuras ubicadas en la zona afectada.

De acuerdo con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), conocer ambos valores permite interpretar mejor el comportamiento de un terremoto o temblor, así como evaluar sus posibles consecuencias en el territorio.

¿Es posible predecir un sismo?

Hasta la fecha, no existe un método científico que permita predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, en qué lugar específico sucederá o cuál será su magnitud. Así lo explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, quien señaló que una predicción implicaría conocer con precisión la fecha, la hora y las características del evento.

Sin embargo, la ciencia sí ha avanzado en la elaboración de pronósticos sísmicos que permiten identificar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de movimientos telúricos y estimar escenarios posibles según el comportamiento de las placas tectónicas.

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, el IGP recomienda fortalecer la cultura de prevención, participar en simulacros y mantenerse preparados ante cualquier emergencia.