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Horario de atención de supermercados en Semana Santa 2026: ¿a qué hora abrieron Tottus, Plaza Vea, Metro y más?
Supermercados como Tottus, Plaza Vea y Metro operaron con su horario habitual de atención durante la Semana Santa, este jueves 2 y viernes 3 de abril.
Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril se llevaron a cabo las principales celebraciones de la Semana Santa 2026, motivo por el cual los trabajadores de los sectores público y privado gozaron de descanso obligatorio. En ese contexto, muchas personas se preguntaron cuál es el horario de atención de los supermercados a nivel nacional.
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Horario de atención de supermercados en Semana Santa 2026
Los reconocidos supermercados del país, como Tottus, Plaza Vea, Metro, entre otros, atienden con normalidad, ya que en estas fechas de Semana Santa aumenta la afluencia de público, debido a que muchos ciudadanos aprovechan los días libres para darse una escapada de la rutina.
Tottus
Tottus atiende en su horario habitual, de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.. Durante los días jueves 2 y viernes 3 de abril, la cadena de supermercados mantendrá su funcionamiento regular, sin modificaciones en su atención.
Plaza Vea
Plaza Vea atiende en Semana Santa en su horario regular, de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.. Durante los feriados de Semana Santa, específicamente el jueves 2 y viernes 3 de abril, la cadena mantendrá su funcionamiento habitual sin realizar cambios en su atención.
Supermercados atenderán en feriado por Semana Santa 2026.
Metro
Este supermercado también conserva su horario habitual de atención en dichas fechas, entre las 8.00 a. m. y las 10.00 p. m.. Durante los feriados de Semana Santa, se operará con normalidad, sin cambios en su horario, por lo que el público podrá asistir con normalidad para realizar sus compras.
Tiendas Mass
Tiendas Mass atiende durante Semana Santa en su horario habitual, desde las 7.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., asegurando la continuidad de sus operaciones a lo largo de estas fechas.
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