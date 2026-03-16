¿Cuántos feriados tiene el mes de abril 2026 y quiénes descansarán, según El Peruano? Revisa el calendario

El calendario oficial en Perú marca 16 feriados a nivel nacional y el mes entrante tendrá dos: 2 y 3 de abril. Estas fechas corresponden a días libres obligatorios debido a la celebración por Semana Santa, por lo que aplica tanto para el sector público como privado, que incluso percibirá pago extra.

El jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes 3 de abril (Viernes Santo) son fechas reconocidas como feriados nacionales en el Diario Oficial El Peruano. Por otro lado, estos días son los más importantes de la Semana Santa, ya que se recuerdan los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret.

El 2 y 3 de abril son feriados debido a la celebración de Semana Santa.

Feriado en Semana Santa: ¿a quiénes les corresponde descansar, según ley?

Según la legislación laboral peruana, en los feriados nacionales del Jueves Santo y el Viernes Santo, corresponde descanso obligatorio y remunerado para los trabajadores del sector público y privado; sin embargo, estos últimos podrán recibir pago extra si les corresponde laborar o día de descanso sustitutorio.

Es importante señalar que existen sectores que continúan operando en dichos feriados a nivel nacional, como los servicios de salud, transporte, seguridad, comercio, restaurantes o medios de comunicación. En cada caso aplica una remuneración adicional.

¿Qué se celebra el Jueves Santo y Viernes Santo?

El Jueves Santo se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, momento en el que realizó el gesto del lavatorio de pies como símbolo de humildad y servicio. Asimismo, se recuerda la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní y el inicio de su arresto.

Mientras que en el Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Para los creyentes es un día de reflexión, y penitencia ante el dolor que vivió el Hijo de Dios. En esta fecha, muchas iglesias realizan ceremonias como el Vía Crucis y la adoración de la cruz para recordar el sacrificio de Cristo.