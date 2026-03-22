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Semana Santa 2026: ¿Será feriado del 2 al 5 de abril? Esto fue CONFIRMADO en el calendario nacional
En solo unos días más, llega la celebración de la Semana Santa y AQUÍ podrás conocer qué días se han fijado oficialmente como feriados en el Perú.
Este 2026, abril es el mes que albergará la Semana Santa, ya que sus primeros días han sido establecidos para celebrar la importante temporada religiosa en varias partes del mundo, tal y como se realiza cada año según lo que dicte el calendario lunar.
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Miles de ciudadanos se alistan para lo que serán los festejos por estas fechas que son de las más rememoradas en el año litúrgico, ya que significa reconocer y reflexionar sobre todo lo que representa la gran victoria de la vida por encima de la muerte de Jesucristo.
La Semana Santa tiene feriados en calendario 2026 del Perú / FOTO: Freepik
Además de ello, también se utilizan estos días libres para salir de viaje, de paseo, tomar un descanso o simplemente hacer una pausa de la rutina diaria que se sigue en los centros laborales o de estudio. Por este motivo, es importante conocer cuál es el periodo exacto que se considera feriado en la época.
¿Será feriado del 2 al 5 de abril?
Aunque muchos hablan de tener 4 días libres por la llegada de la Semana Santa, lo cierto es que no son 4 días marcados como feriados, sino solo 2. El jueves 2 y viernes 3 de abril, son los únicos días estipulados de tal manera.
Sin embargo, es clave tener en cuenta que el sábado 4 y domingo 5 de abril, son fechas libres de manera habitual, ya que se trata del fin de semana, en el que la mayoría de trabajadores no asiste a su espacio laboral. De esta manera, se forma el esperado feriado largo.
¿Qué se celebra el Jueves y Viernes Santo?
Este año el Jueves Santo y Viernes Santo, caen 2 y 3 de abril, respectivamente. El primer día se revive la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies, mientras que el segundo trae al presente la crucifixión y muerte de Jesús, siendo un momento de ayuno y meditación.
¿Hay más feriados en abril?
No. El mes de abril no tiene más feriados registrados además del 2 y 3, dispuestos por la Semana Santa. Después de ello, los días no laborables están ausentes hasta el siguiente mes de mayo.
¿Qué feriados quedan en 2026 tras la Semana Santa?
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacuch
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
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