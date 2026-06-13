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Temblor HOY, sábado 13 de junio de 2026 en Perú: reporte EN VIVO de los últimos sismos a nivel nacional, según el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información inmediata y EN VIVO sobre los sismos registrados en el país hoy, sábado 13 de junio del 2026.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) lleva a cabo un seguimiento continuo de la actividad sísmica en el territorio nacional. A través de un informe EN VIVO de la entidad, se comparten datos sobre la magnitud de los sismos, la localización del epicentro y las recomendaciones de seguridad que deben seguir los ciudadanos ante eventuales temblores. Esta labor es fundamental para mantener informada a la población y minimizar riesgos en situaciones de emergencia. ¿Se confirmó un último temblor?
PUEDES VER: Temblor del viernes 12 de junio de 2026, en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
Temblor hoy, 13 de junio, en Perú: sigue en vivo el reporte del IGP
Temblor en Piura hoy
- Fecha y hora local: 13/06/2026 01:35:38
- Magnitud: 5.5
- Profundidad: 68 km
- Latitud: -4.50
- Longitud: -80.09
- Intensidad: IV–V en Suyo
- Referencia: 10 km al oeste de Suyo, Ayabaca – Piura
Bienvenidos
Consulta el reporte oficial del temblor en Perú hoy, sábado 13 de junio de 2026, con información actualizada en tiempo real del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
Frente a cualquier emergencia por sismo u otro evento en Perú, es necesario contar con los números de ayuda a la mano:
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- EsSalud información COVID-19: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
¿Qué es un sismo y cuál es su origen?
Un sismo se define como la liberación abrupta de energía en el interior terrestre, resultado de la fractura de rocas situadas bajo la superficie. Este fenómeno genera ondas que se manifiestan como movimientos en el suelo. En el Perú, la ocurrencia de estos eventos es habitual, atribuible a su posición geográfica y a la actividad tectónica que caracteriza la región.
Perú es un país sísmico, ¿por qué?
Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido como una de las áreas más sísmicamente activas del mundo. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en la región son resultado de la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno implica un continuo choque tectónico que provoca movimientos telúricos en el territorio nacional.
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