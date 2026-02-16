0
Examen de Admisión de la UNI este lunes 16 de febrero: ¿Dónde consultar los resultados? Este es el LINK oficial

Si fuiste parte de la evaluación de admisión de la UNI, AQUÍ podrás consultar dónde encontrar los resultados y puntajes para verificar tu ingreso.

Daniela Alvarado
UNI: consulta detalles del examen de admisión
UNI: consulta detalles del examen de admisión | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició un nuevo periodo para todos los postulantes que busquen obtener una vacante en alguna de las carreras que ofrece la institución educativa. Este 16 de febrero se realizará su primer Examen de Admisión Ordinario.

Las inscripciones para este proceso se extendieron hasta el pasado viernes 6 de febrero, y ahora, aquellos que hayan realizado su registro de manera correcta, se alistan para lo que será la evaluación de conocimientos programada para este inicio de semana.

Bajo este contexto, es necesario tener en cuenta a través de qué plataforma se publicarán los resultados de la prueba y el horario en el que se podrá disponer de la información. AQUÍ te dejamos los datos que necesitas.

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión de la UNI?

Los resultados del primer examen del Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-I, se publicarán el mismo día, generalmente suele ser entre las 18:00 y 19:00 horas. Podrás consultar puntajes a través del siguiente LINK: https://admision.uni.edu.pe/

¿Qué deberá llevar el postulante al examen de admisión?

De acuerdo a la información actualizada por la web de la UNI, los jóvenes que vayan a presentarse en la prueba, solo deberán portar su DNI y la ficha de postulante.

¿Qué está prohibido el día de la evaluación?

No se puede llegar a rendir el examen con artículos electrónicos como celulares o audífonos, además se prohíbe el ingreso con alimentos y bebidas, con accesorios como aretes o pulseras y con útiles escolares, ya que en este último caso, se les entregará los materiales necesario dentro del aula.

¿Quiénes pueden postular bajo la modalidad Ordinario en la UNI?

Esta modalidad únicamente puede ser considerada por los aspirantes que culminaron sus estudios de educación secundaria en instituciones educativas del país o su equivalente en el extranjero.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

