Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: ver puntaje y lista de ingresantes

El Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se está llevando a cabo HOY, domingo 14 de febrero. Miles de postulantes rinden la prueba de conocimientos en busca de una de las vacantes que dará inicio a una nueva etapa de sus vidas.

Cabe recordar que esta modalidad de la UNSAAC está dirigida a egresados de secundaria y postulantes que buscan una vacante en las filiales universitarias mediante la evaluación de conocimientos y aptitudes académicas. Si rendiste Examen Ordinario, AQUÍ podrás acceder a los resultados.

Resultados Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: LINK

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco publicará los resultados del Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I luego de que los postulantes rindan la prueba. Se podrán consultar los resultados mediante la página web de la UNSAAC:

Resultados Examen Ordinario UNSAAC 2026-I: https://admision.unsaac.edu.pe/

Cuadro de vacantes del Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I.

Por otro lado, la UNSAAC informó que las filiales incluyen sedes como Sicuani, Espinar, Santo Tomás, Andahuaylas, Puerto Maldonado, entre otras. Le recomendamos que realice las correspondientes consultas mediante la Dirección de Admisión de la UNSAAC para mayor información.

Carreras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ofrece diversas carreras profesionales de pregrado, organizadas por áreas académicas. Aquí tienes un resumen claro de las principales carreras disponibles:

Ingeniería y Ciencias Básicas

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Informática y de Sistemas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química

Ingeniería de Minas

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agropecuaria

Ingeniería Forestal

Matemática, Física y Química

Ciencias de la Salud y Agrarias

Medicina Humana

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Odontología

Obstetricia

Biología

Agronomía

Zootecnia

Medicina Veterinaria

Ciencias Empresariales

Administración / Ciencias Administrativas

Contabilidad

Economía

Turismo y Hotelería

Ciencias Sociales y Humanidades