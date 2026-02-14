0
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: ver puntaje y lista de ingresantes

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco realiza su Examen Ordinario Filiales HOY y aquí podrás acceder al enlace para consultar los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I.
El Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se está llevando a cabo HOY, domingo 14 de febrero. Miles de postulantes rinden la prueba de conocimientos en busca de una de las vacantes que dará inicio a una nueva etapa de sus vidas.

Beca-18 afrontará cambios y reformas drásticas ante las recientes irregularidades.

PUEDES VER: Minedu y Pronabec anuncian cambios DRÁSTICOS para el otorgamiento de Beca-18: se confirma su reestructuración

Cabe recordar que esta modalidad de la UNSAAC está dirigida a egresados de secundaria y postulantes que buscan una vacante en las filiales universitarias mediante la evaluación de conocimientos y aptitudes académicas. Si rendiste Examen Ordinario, AQUÍ podrás acceder a los resultados.

Resultados Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: LINK

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco publicará los resultados del Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I luego de que los postulantes rindan la prueba. Se podrán consultar los resultados mediante la página web de la UNSAAC:

Cuadro de vacantes del Examen Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I.

Por otro lado, la UNSAAC informó que las filiales incluyen sedes como Sicuani, Espinar, Santo Tomás, Andahuaylas, Puerto Maldonado, entre otras. Le recomendamos que realice las correspondientes consultas mediante la Dirección de Admisión de la UNSAAC para mayor información.

Carreras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ofrece diversas carreras profesionales de pregrado, organizadas por áreas académicas. Aquí tienes un resumen claro de las principales carreras disponibles:

Ingeniería y Ciencias Básicas

  • Arquitectura
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Informática y de Sistemas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Agropecuaria
  • Ingeniería Forestal
  • Matemática, Física y Química

Ciencias de la Salud y Agrarias

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Odontología
  • Obstetricia
  • Biología
  • Agronomía
  • Zootecnia
  • Medicina Veterinaria

Ciencias Empresariales

  • Administración / Ciencias Administrativas
  • Contabilidad
  • Economía
  • Turismo y Hotelería

Ciencias Sociales y Humanidades

  • Derecho
  • Psicología
  • Ciencias de la Comunicación
  • Antropología
  • Arqueología
  • Historia
  • Filosofía
  • Educación (Inicial, Primaria y Secundaria con especialidades)
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

