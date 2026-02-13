Minedu y Pronabec anuncian cambios DRÁSTICOS para el otorgamiento Beca-18: se confirma su reestructuración

¡Último minuto! Luego de conocer que el Gobierno de Dina Bolaurte ofreció 20 mil Becas -18 sin contar con presupuesto, sumado a ello, actualmente se registra un retraso en la publicación de la lista de preseleccionados; el titular del Ministerio de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, convocó una conferencia de prensa para anunciar una reforma del programa de Pronabec.

El ministro de Educación señaló que en los últimos años se han registrado que alumnos beneficiarios de Beca-18 han reprobado cursos en la universidad, adicionalmente a ello, luego de graduarse, no retibuyen al país lo invertido durante sus estudios superiores. Debido a las irregularidades y la falta de presupuesto, se confirmó una lista de cambios.

Paola Lobatón Fuchs, Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), señaló que en este proceso de transformación se tomará en cuenta la publicación de las bases del Concurso de Beca 18, se le dará prioridad a las carreras de prioridad nacional, mejorar la distribución del talento a nivel nacional y consolidar los mecanismos que aseguren el retorno de la inversión.

Por su parte, el vocero del Minedu, Luis Quintanilla, mencionó que se tendrá en cuenta la excelencia, priorizar las carreras de interés nacional, más no del becario. El tercer principio será la sostenibilidad, que consistirá en la manera que el beneficiario regrese lo invertido durante sus años de estudios, priorizando la ciencia y tecnología.

Minedu y Pronabec convocando conferencia de prensa para anunciar cambios en Beca 18.

Se otorgará 10 mil becas, pero en la primera etapa solo se entregarán las que estén cubiertas económicas. Respecto a las carreras que se ofrecerán con mayor demanda laboral, se coordinará con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para establecer la lista de profesiones disponibles.

¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?

"Estamos muy proximos, estamos trabajando en ello", informó Paola Lobatón , directora de PRONABEC. Asimismo, confirmó que si se realizará la convocatoria para el año 2026 y que la cantidad de becas que se ofrecerá, responderá a la capacidad económica y el presupuesto disponible.