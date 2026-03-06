0

Corte de agua este sábado 7 de marzo hasta por 12 horas en distritos de Lima: verifica si tu zona será afectada

Sedapal ha confirmado que se realizará un nuevo corte de agua para algunas zonas de Lima durante este sábado 7 de marzo. AQUÍ encontrarás los sectores perjudicadas.

Daniela Alvarado
Corte de agua: revisa si tu zona será perjudicada este 7 de marzo
Corte de agua: revisa si tu zona será perjudicada este 7 de marzo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva programación de corte del recurso hídrico durante las próximas horas del sábado 7 de marzo, por lo que los ciudadanos limeños deberán tomar sus precauciones para evitar tener inconvenientes a lo largo del día.

Conoce si el 8 de marzo es feriado en Perú y qué se celebra.

PUEDES VER: ¿Habrá feriado este 8 de marzo en Perú? Todo sobre la fecha y a quiénes les corresponde descansar

La información que ha brindado la entidad, señala precisamente que solo serán dos distritos perjudicados por esta suspensión, pero que lo que sí ha preocupado a más de uno es el hecho de que la duración será hasta por 12 horas, dejando a muchos sin poder realizar sus actividades cotidianas.

El corte de agua ya establecido en algunos sectores de la capital, se está generando para poder ejecutar diferentes trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, ejecución de empalmes en la red y de esta manera seguir optimizando el suministro y evitar que más adelante se puedan presentar problemas.

Por medio del canal de difusión de WhatsApp, se confirmaron las zonas afectadas y los horarios en los que se llevará a cabo la interrupción. Conoce AQUÍ cada dato confirmado por Sedapal para este fin de semana que está por iniciar.

¿Qué hacer si no se restablece el servicio en el tiempo estimado?

Si el tiempo indicado no se ha cumplido y aún no cuentas con el servicio de agua potable pasado el horario de límite, es importante llamar al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano y así conocer si ha sucedido algo con la reposición del recurso.

Corte de agua este 7 de marzo

Ate

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona C, UCV 47 y 47B Ampliación, UCV 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57 y 58, Asociación Parque Industrial N° 1.
  • Sector 182.
  • Se dará otro corte de agua en el sector 152 desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m.: A.H. Huaycán Zona R, UCV 205F Ampliación 12 de Agosto, UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto, UCV 205D Ampliación.
Sedapal

Se confirmó corte de agua este 7 de marzo de 2026 / FOTO: Sedapal

El Agustino

  • Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. Hatary Llacta, P.J. La Menacho I y II etapa, Cooperativa Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentel Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 1ra y 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo. Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Vivienda Primavera, A.H. María Herrera Acota, Coop. Las Pirámides.
  • Sector 78.
Sedapal

El Agustino no tendrá agua en algunas zonas durante el 7 de marzo / FOTO: Sedapal

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer

  2. Minedu: revisa la calendarización del año escolar 2026 y conoce las fechas clave de clases

  3. Ascenso Docente 2026: estas son las fechas del cronograma oficial del MINEDU para enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano