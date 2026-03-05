Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), compartió una buena noticia: se inauguró el nuevo bypass Las Torres. Este último miércoles 4 de marzo, el alcalde de la capital se hizo presente en esta importante vía.

La obra del bypass Las Torres se ubicado en la intersección de la av Las Torres y la Autopista Ramiro Prialé.

Este proyecto vial cuenta con la construcción de un puente elevado de aproximadamente 1.4 kilómetros de longitud y está diseñado con la finalidad de permitir el paso directo de vehículos sin detenerse en semáforos. Además, no es la única obra que se ubicará en esta zona, ya que está en ejecución la ampliación de 3 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé y los avances en la construcción del puente Morón.

Con la inauguración de esta obra se busca reducir el tráfico en el cruce de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé, así como la disminución de los tiempos de viaje entre Lima y zonas de Lima Este como Huachipa o Chosica, generando a la vez el descongestionamiento de vías cercanas como la Carretera Central y los accesos a Cajamarquilla, Carapongo y Santa Clara.

Esta vía agilizará el tránsito en la autopista Ramiro Prialé.

Por otro lado, EMAPE informó que los seis carriles (tres por sentido) están habilitados para la circulación de vehículos de carga pesada, buses de transporte público y autos privados, lo que generará que más de 2 millones de vecinos sean beneficiados con la apertura del nuevo bypass Las Torres.

"Esas son pistas", "Aún no habilitan por completo la vía, la que va debajo del puente permanece cerrada y genera gran congestión", "En otros gobiernos esto hubiera demorado 3 años", "Qué lindo quedó el nuevo bypass", "Por fin, un 100% propiamente dicho", "Todo bien, pero ahora la congestion se ha traslado al siguiente paradero terminando el bypass, rumbo a Lima", comentaron los usuarios en redes sociales.