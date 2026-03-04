- Hoy:
Horóscopo de HOY, jueves 5 de marzo: lee aquí el tarot de Josie Diez Canseco
Revisa aquí el horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo, de acuerdo a las predicciones de Josie Diez Canseco.
Horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo de 2026, de acuerdo a las predicciones de Josie Diez Canseco. ¿Cómo te irá en el amor, trabajo y salud? Revisa a continuación todas las visiones de la tarotista que se consolida como la más acertada de América Latina. Además, ten en cuenta cuál es el número de la suerte que le corresponde a tu signo del zodiaco.
Horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo de 2026
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Debes de tener cuidado con tus palabras, podrías herir los sentimientos de quien amas. Controlarás tus gastos y podrás ahorrar para esa compra futura.
- Número de suerte 14.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te animarás a cercarte a esa persona que ha despertado un sentimiento especial en ti. Retomarás un trabajo que habías dejado de lado, esta vez la experiencia te hará triunfar.
- Número de suerte 6.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Cuidar del ser amado será algo gratificante para ti, hoy postergarás muchos de tus planes. Trabajarás a tu manera y no confiarás tus actividades a personas nuevas en el rubro.
- Número de suerte 20.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Asistirás a una reunión divertida y alegre en la que conocerás a alguien interesante. A pesar de los reajustes lograrás mejorar tu economía.
- Número de suerte 15.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta que no conoces lo suficiente a la persona que te atrae como para comprometerte. Tu economía irá mejorando lentamente.
- Número de suerte 4.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy conocerás a alguien que te llamara la atención, actuarás según tus impulsos. Realizarás una buena transacción económica.
- Número de suerte 8.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Harás cambios a nivel sentimental e impedirás que el ser amado siga actuando según su voluntad. Laboralmente será un día tranquilo.
- Número de suerte 9.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás noticias de la persona amada que con su explicación te hará sentirte seguro. Analizarás tu presupuesto y postergarás una compra.
- Número de suerte 7.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una reunión inesperada cambiará los planes que tenías con el ser amado. Te relacionarás con gente importante, lograrás sorprenderlos con tu talento.
- Número de suerte 3.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tomarás una actitud distinta frente al dominio del ser amado, te mantendrás firme. Te informarás bien antes de iniciar un nuevo proyecto.
- Número de suerte 17.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy conocerás a alguien que te dará seguridad, sus atenciones te harán sentir especial. Surgirán algunos gastos imprevistos, organiza mejor tus inversiones.
- Número de suerte 6.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy te sentirás muy enamorado y esa dicha la lograrás compartir con tu familia. Un nuevo trabajo te exigirá actualizarte, te servirá mucho para tu profesión.
- Número de suerte 21.
