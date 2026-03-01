- Hoy:
Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026 según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte
El horóscopo de hoy, 2 de marzo de 2026, presenta las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo en amor, salud y dinero.
El horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, llega con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, quien revela qué le espera a cada signo del zodiaco en el amor, la salud y el dinero. Este inicio de semana trae movimientos energéticos importantes que podrían marcar decisiones clave en tu camino.
Descubre qué te deparan los astros según tu signo y qué consejos debes seguir para aprovechar las oportunidades de este lunes. Las señales están claras, pero dependerá de ti saber interpretarlas y actuar a tiempo.
Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva está a punto de dar un giro importante, date la oportunidad de ser feliz. Ingresarás a un nuevo trabajo, serás muy responsable y ganaras el aprecio de todos.
- Número de suerte, 21.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Dejarás fluir tus sentimientos, encontrarás nuevas formas de expresar tu amor. Te llamarán de un nuevo trabajo, tendrás una interesante entrevista y saldrás triunfante.
- Número de suerte, 5.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Debes definir tu situación sentimental, esa persona que quieres no entiende tu actitud. Antes de firmar un nuevo contrato deberás analizar bien los puntos económicos.
- Número de suerte, 16.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy recibirás una sorpresa, te sentirás más cerca que nunca de la persona que amas. Estarás cargado de trabajo, gracias a tu perseverancia terminarás a tiempo.
- Número de suerte, 13.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Recibes el amor y comprensión de alguien que ha esperado una oportunidad, te ira bien. Tienes algunos pagos pendientes, hoy llegará un dinero que te ayudará a salir del apuro.
- Número de suerte, 1.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Los consejos de una persona mayor te ayudarán a acercarte al ser amado. Aceptarás un nuevo trabajo y tu desempeño será impecable.
- Número de suerte, 10.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Cortarás con el pasado y te sentirás libre de cargas emocionales. Se tomarán acuerdos importantes en una reunión que te favorecerán económicamente.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Gracias al apoyo de un amigo reconoces en que has fallado con respecto a tu vida afectiva. Los consejos de una persona con experiencia te ayudarán a mejorar económicamente.
- Número de suerte, 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy pondrás en claro tus sentimientos, enfrentarás un mal entendido. Tu buen humor te ayudará a relacionarte con nuevos miembros de tu entorno laboral.
- Número de suerte, 19.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No desistas de tus anhelos de enamorar a esa persona que te atrae. Te propones alcanzar ese aumento que vienes esperando y con el apoyo de tus compañeros lo conseguirás.
- Número de suerte, 20.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien que se interesa en ti te llenará de atenciones e invitaciones. Mejoras tu rendimiento laboral y así estabilizaras tu economía.
- Número de suerte, 4.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu vida afectiva dará un cambio positivo, te sentirás seguro de tus sentimientos. Debes de ser optimista y generoso, tu entorno laboral necesita de toda tu atención hoy.
- Número de suerte, 11.
