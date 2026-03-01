¿ATAQUE planeado? La policía investiga tiroteo en Walmart de Clayton tras REVELACIÓN de la víctima

Un joven de 18 años resultó herido durante un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en las inmediaciones del Walmart de Clayton, en el condado de Montgomery, Ohio. Las autoridades investigan el caso como un posible ataque premeditado, después de que la propia víctima asegurara que "me tendieron una trampa", según informó WDTN.

Tiroteo en Walmart de Clayton: ¿qué ocurrió en Virginia Springs Court?

De acuerdo con información citada por WDTN, el Despacho Regional del Condado de Montgomery recibió una llamada al 911 alrededor de la 1:30 a.m. reportando disparos en la cuadra 5200 de Virginia Spring Court, en un vecindario cercano al Walmart de Clayton.

"Me acaban de disparar", dijo el joven al operador de emergencias, señalando que había sido herido en la zona de las costillas y que no sabía con exactitud dónde se encontraba. Durante la llamada, explicó que el agresor huyó tras el ataque.

El equipo de emergencias le indicó que aplicara presión sobre la herida mientras llegaban los socorristas. El joven afirmó que estaba solo y que comenzaba a sentir un fuerte dolor. "Me duele el estómago", expresó, mientras el operador lo alentaba a seguir respirando profundamente.

"Me tendieron una trampa": la revelación en la investigación

Según detalló WDTN, la víctima afirmó que conocía al presunto atacante de la escuela y que había acudido al lugar con la intención de venderle un artículo. Sin embargo, al llegar a la dirección acordada, el sospechoso subió al vehículo, le roció gas pimienta y luego le disparó.

"Me tendieron una trampa", aseguró el joven durante la llamada al 911. También describió al agresor como un hombre que vestía sudadera negra con capucha y pasamontañas.

Las autoridades continúan investigando el tiroteo en Clayton para determinar si se trató de un ataque planificado. Hasta el momento, no se han registrado arrestos relacionados con el caso.