¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca
Lisandro Alzugaray se hizo presente anotando un golazo de tiro libre a favor de Universitario, colocando el marcador en 1-0 frente a FC Cajamarca.
Universitario de Deportes ganó a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate. Tras mantenerse 0-0 durante gran parte del encuentro, Lisandro Alzugaray surgió para marcar el 1-0 a favor del equipo crema frente al equipo cajamarquino.
Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca
Universitario de Deportes mantenía el marcador igualado ante FC Cajamarca de Hernán Barcos cuando, a los 65 minutos del segundo tiempo, Lisandro Alzugaray tomó la pelota para ejecutar un tiro libre y anotar el 1-0 a favor de los cremas.
De esta manera, el delantero argentino marcó su primer gol con el conjunto crema y también abrió el marcador en un encuentro en el que el equipo tenía la posesión del balón pero no lograba atacar.
A través de este golazo de Alzugaray, Universitario de Deportes logró obtener su tercera victoria consecutiva en el Estadio Monumental, por lo que cada vez se vuelve más fuerte en condición de local.
Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca y se mantiene invicto de local
Universitario, a través de un golazo de Lisandro Alzugaray, logró vencer 1-0 a FBC Cajamarca de Hernán Barcos y consiguió su tercera victoria en el Monumental. Asimismo, alcanzó 11 puntos y ahora se ubica en el segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1, detrás de Alianza Lima.
