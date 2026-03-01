0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca

Lisandro Alzugaray se hizo presente anotando un golazo de tiro libre a favor de Universitario, colocando el marcador en 1-0 frente a FC Cajamarca.

Luis Blancas
Lisandro Alzugaray anotó el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca de tiro libre
Lisandro Alzugaray anotó el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca de tiro libre | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ganó a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate. Tras mantenerse 0-0 durante gran parte del encuentro, Lisandro Alzugaray surgió para marcar el 1-0 a favor del equipo crema frente al equipo cajamarquino.

Universitario informó la lesión de tres futbolistas

PUEDES VER: Universitario hizo oficial la lesión de tres futbolistas y generó preocupación a los hinchas

Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca

Universitario de Deportes mantenía el marcador igualado ante FC Cajamarca de Hernán Barcos cuando, a los 65 minutos del segundo tiempo, Lisandro Alzugaray tomó la pelota para ejecutar un tiro libre y anotar el 1-0 a favor de los cremas.

De esta manera, el delantero argentino marcó su primer gol con el conjunto crema y también abrió el marcador en un encuentro en el que el equipo tenía la posesión del balón pero no lograba atacar.

A través de este golazo de Alzugaray, Universitario de Deportes logró obtener su tercera victoria consecutiva en el Estadio Monumental, por lo que cada vez se vuelve más fuerte en condición de local.

Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca y se mantiene invicto de local

Universitario, a través de un golazo de Lisandro Alzugaray, logró vencer 1-0 a FBC Cajamarca de Hernán Barcos y consiguió su tercera victoria en el Monumental. Asimismo, alcanzó 11 puntos y ahora se ubica en el segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1, detrás de Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario derrotó a FC Cajamarca y es escolta del líder del Torneo Apertura 2026

  2. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

  3. Universitario hizo oficial la lesión de tres futbolistas y generó preocupación a los hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano