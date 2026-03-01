Universitario hizo oficial la lesión de tres futbolistas y generó preocupación a los hinchas

Universitario de Deportes cuenta con un extenso y talentoso plantel para competir en los encuentros del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, así como en la Copa Libertadores. A pesar de ello, los jugadores no están exentos de lesiones y en esta ocasión el club ha anunciado qué futbolistas están experimentando dificultades para participar. En este sentido, se mencionan a Aldo Corzo, Horacio Calcaterra y César Inga como los afectados.

Universitario informó la lesión de tres jugadores y generó preocupación a los hinchas cremas

A través de un comunicado médico, Universitario informó a sus hinchas y al público en general que Calcaterra, Corzo e Inga se encuentran lesionados y detalló la gravedad de cada caso.

El lado del volante crema, Horacio Calcaterra, presenta gonalgia en la rodilla derecha y se mantiene bajo evaluación y tratamiento médico.

Asimismo, el defensor Aldo Corzo presenta una distensión muscular en el muslo derecho, mientras que el zaguero César Inga sufrió una contusión en la rodilla derecha.

César Inga, Horacio Calcaterra y Aldo Corzo sufrieron lesiones y son baja en Universitario.

Universitario de Deportes ha comunicado que el cuerpo médico está evaluando y supervisando a los tres futbolistas para que puedan regresar a la cancha y contribuir al club en su búsqueda por el título del Torneo Apertura.

¿Cuándo superan su lesión Aldo Corzo, Horacio Calcaterra y César Inga en Universitario?

Corzo tiene estimado volver a las canchas o ser considerado por Javier Rabanal en dos semanas aproximadamente. Mientras tanto, Inga se encuentra tocado, pero su recuperación puede darse en la próxima fecha. Calcaterra, por su lado, es quien la tiene más complicado, ya que su lesión es aguda y podría volver a disputar encuentros con Universitario dentro de un mes.