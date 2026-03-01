Filtran el fuerte motivo por qué Sekou Gassama no es considerado en Universitario: "Hay un...."

Universitario de Deportes tiene la consigna de poder consagrarse como tetracampeón de la Liga 1 y darle una grata alegría a su hinchada. Con ese objetivo en mente, la dirección deportiva concretó la llegada de varios refuerzos y uno de ellos fue Sekou Gassama. Sin embargo, el senegalés no ha logrado disputar grandes minutos con los cremas y ahora se reveló el verdadero motivo de sus ausencias.

Filtra el fuerte motivo por qué Sekou Gassama no es considerado en Universitario

La llegada del delantero africano a la escuadra de Universitario ha despertado grandes expectativas de los hinchas, especialmente tras la necesidad que tienen de darle competencia Álex Valera en la delantero. No obstante, Gassama solo ha gozado de 30 minutos en campo y su desempeño fue sumamente decepcionante, mostrándose falto de ritmo y de físico.

Se esperaba que pueda salir en lista ante FC Cajamarca, pero esto no sucedió. En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reveló durante la transmisión de 'L1 MAX' que Sekou Gassama no se encuentra en las mejores condiciones físicas, siendo esta la principal razón por la que no integra las listas de convocados.

Sekou Gassama mostró una baja forma física cuando debutó con la camiseta de Universitario.

"(Sekou Gassama)Todavía no está en óptimas condiciones físicas. Es básicamente por eso, hay un tema que mejorar. El técnico considera que hay otros jugadores que están mucho mejor", fue la información que compartió el citado comunicador.

Por su esto no fuese poco, el periodista deportivo también señaló que el DT Javier Rabanal considera que la 'U' tiene a grandes jugadores en esa posición que están en un mejor momento de forma que el delantero africano.