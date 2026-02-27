Comisión Disciplinaria tomó radical decisión con Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza

Universitario de Deportes está atravesando un momento difícil después de que Sporting Cristal le empatara 2-2 en las etapas finales del partido. Y como si eso fuera poco, al final del encuentro, Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha se vieron envueltos en un enfrentamiento verbal con seguidores del equipo celeste, y ahora la Comisión Disciplinaria de la FPF ha tomado una decisión firme.

Comisión Disciplinaria tomó fuerte medida con Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara tras denuncia de Alianza Lima

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) abrió un expediente a Rabanal, entrenador de Universitario, y a los jugadores Fara y Concha por los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo entre miembros del cuadro merengue y hinchas de Cristal.

Para imponer una sanción al equipo merengue, el organismo sancionador considerará el informe del delegado del partido entre el equipo crema y los cerveceros. Asimismo, se tomará en cuenta la denuncia presentada por Alianza Lima en los últimos días, donde se reporta una discusión verbal entre Concha, Fara y Rabanal con la tribuna de seguidores rimenses.

Asimismo, Universitario de Deportes tendrá tres días hábiles para presentar descargos con el fin de evitar que los miembros del cuadro merengue sean sancionados. Posteriormente, la Comisión Disciplinaria emitirá una resolución final.