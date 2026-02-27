Partidos de hoy EN VIVO, sábado 28 de febrero: programación, horarios y dónde ver

La acción no para. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 28 de febrero. Por la Liga 1, Alianza Lima se medirá contra UTC en un compromiso clave. Barcelona saldrá a defender su liderato en LaLiga. Hay clásico en la Bundesliga con el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Horarios Partidos Canales 11:00 Sport Huancayo vs. Sporting Cristal L1 MAX 13:15 UTC vs. Alianza Lima L1 MAX 19:00 Sport Boys vs. C.D. Moquegua L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Bayer Leverkusen vs. Mainz Disney Plus 9:30 Borussia M'gladbach vs. Unión Berlin Disney Plus 9:30 Hoffenheim vs. St. Paulo Disney Plus 9:30 Werder Bremen vs. Heidenheim Disney Plus 12:30 Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

Horarios Partidos Canales 8:00 Rayo Vallecano vs. Athletic Club ESPN 2 y Disney Plus. 10:15 Barcelona vs. Villarreal DSports y DGO. 12:30 Mallorca vs. Real Sociedad DSports y DGO. 15:00 Real Oviedo vs. Atlético Madrid ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Stade Rennais vs. Toulouse Disney Plus 13:00 Mónaco vs. Angers Disney Plus 15:05 Le Havre vs. PSG ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 7:30 Bournemouth vs. Sunderland ESPN y Disney Plus 10:00 Burnley vs. Brentford Disney Plus 10:00 Liverpool vs. West Ham ESPN y Disney Plus 10:00 Newcastle vs. Everton Disney Plus 12:30 Leeds Utd vs. Manchester City ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 9:00 Como vs. Lecce ESPN 3 y Disney Plus 12:00 Verona vs. Nápoles ESPN 4 y Disney Plus 14:45 Inter vs. Genoa Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 14:00 Al Fayha vs. Al Nassr Zappingy Claro TV+ 14:00 Al Najma vs. Al Okhdood Bet365 14:00 Al Qadiah vs. Al Taawon Bet365 14:00 Neom vs. Al Kholood Bet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 15:45 Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza ESPN 3 y Disney Plus 18:00 Independiente vs. Central Córdoba TyC Sports Internacional 20:15 Talleres vs. San Lorenzo TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 1:00 Central Coast Mariners vs. Newcastle Jets Bet365 2:00 Brisbane Roar vs. Perth Glory Bet365 3:35 Macarthur Roar vs. WS Wanderers Bet365 21:00 Wellington Phoenix vs. Sydney FC Bet365

Partidos de hoy por el Torneo Amistoso de Vóley

Hora Partido Canal 14:00 Blooming vs. Bolívar 1xBet

Partidos de hoy por la Copa Carioca

Hora Partido Canal 17:30 Botafogo vs. Boavista Bet365

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

Hora Partido Canal 18:30 Novorizontino vs. Corinthians Bet365

Partidos por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 10:00 Coquimbo vs. Dep. Concepción Bet365 16:00 Limache vs. Huachipato Bet365 18:30 Palestino vs. O'Higgins Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:10 Alianza vs. América de Cali Bet365 18:20 Jaguares de Córdoba vs. Junior Bet365 20:30 Ind. Medellín vs. Atl. Bucaramanga Bet365

Partidos por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 20:00 Puntarenas FC vs. Alajuelense 1xBet 21:00 Herediano vs. Pérez Zeledón 1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 14:00 Leons del Norte vs. Libertad Zapping Sports 16:30 Guayaquil City vs. Aucas Zapping Sports 19:00 Emelec vs. Delfín Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

Horarios Partidos Canales 19:30 Municipal Limeño vs. Inter FA -- 19:30 Zacatecoluca vs. Alianza FC -- 20:00 FAS vs Luis Ángel Firpo --

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 14:30 Chicago Fire vs. CF Montreal MLS Season Pass 14:30 New York Red Bulls vs. New England Revolution MLS Season Pass 16:30 Colorado Rapids vs. Portland Timbers MLS Season Pass 16:30 Minnesota United vs. Cincinnati MLS Season Pass 19:30 Real Salt vs. Seattle Sounders MLS Season Pass 19:30 San Jose Earthquakes vs. Atlanta Utd MLS Season Pass 20:30 FC Dallas vs. Nashville SC MLS Season Pass 20:30 Houston Dynamo vs. Los Angeles FC MLS Season Pass 20:30 Sporting Kansas City vs. Columbus Crew MLS Season Pass 21:30 Vancouver vs. Toronto MLS Season Pass 21:30 Los Angeles Galaxy vs. Charlotte MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 17:00 Guastatoya vs. Comunicaciones 19:00 Municipal vs. Marquense 21:00 Malacateco vs. Antigua

Partidos de hoy por la Liga de Nacional de Honduras

Hora Partido Canal 20:00 Juaticalpa vs. Victoria --

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Atlético San Luis vs. Puebla Disney Plus y ViX 18:00 Toluca vs. Guadalajara ViX 20:05 Monterrey vs. Cruz Azul ViX 20:06 León vs. Necaxa ViX 20:10 Club América vs. Tigres UANL ViX

Partidos de hoy por Nicaragua

Hora Partido Canal 19:00 Sport Sebaco vs. Managua DAZN APP

Partidos de hoy por Países Bajos

Horarios Partidos Canales 10:30 Heerenveen vs. Sparta Rotterdam Bet365 12:45 Heracles vs. PSV Disney Plus 15:00 Nijmegen vs. Sittard Bet365

Partido de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:30 S. Ameliano vs. Olimpia Bet365 18:30 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 18:15 UMECIT vs. Deportivo Universitario 20:30 Varaguas vs. Plaza Amador

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 7:45 Albion vs. Racing Montevideo Disney Plus 15:00 Danubio vs. Progreso Disney Plus 18:00 Central Esp. vs. Wanderers Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Universidad Central vs. Zamora Bet365 17:30 Carabobo vs. Caracas Bet365 19:30 Dep. Táchira vs. Metropolitanos Bet365

