Partidos de hoy EN VIVO, sábado 28 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Barcelona, Alianza Lima, Sporting Cristal, Manchester City, Liverpool son algunos de los equipos que tendrán acción HOY. Revisa la programación completa de partidos para este 28 de febrero.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 28 de febrero.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 28 de febrero. | FOTO: Composición Líbero
La acción no para. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 28 de febrero. Por la Liga 1, Alianza Lima se medirá contra UTC en un compromiso clave. Barcelona saldrá a defender su liderato en LaLiga. Hay clásico en la Bundesliga con el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

Barcelona recibe al Villarreal por la fecha 26 de LaLiga.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

HorariosPartidosCanales
11:00Sport Huancayo vs. Sporting CristalL1 MAX
13:15UTC vs. Alianza LimaL1 MAX
19:00Sport Boys vs. C.D. MoqueguaL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Bayer Leverkusen vs. MainzDisney Plus
9:30Borussia M'gladbach vs. Unión BerlinDisney Plus
9:30Hoffenheim vs. St. PauloDisney Plus
9:30Werder Bremen vs. HeidenheimDisney Plus
12:30Borussia Dortmund vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
8:00Rayo Vallecano vs. Athletic ClubESPN 2 y Disney Plus.
10:15Barcelona vs. VillarrealDSports y DGO.
12:30Mallorca vs. Real SociedadDSports y DGO.
15:00Real Oviedo vs. Atlético MadridESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Stade Rennais vs. ToulouseDisney Plus
13:00Mónaco vs. AngersDisney Plus
15:05Le Havre vs. PSGESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
7:30Bournemouth vs. SunderlandESPN y Disney Plus
10:00Burnley vs. BrentfordDisney Plus
10:00Liverpool vs. West HamESPN y Disney Plus
10:00Newcastle vs. EvertonDisney Plus
12:30Leeds Utd vs. Manchester CityESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
9:00Como vs. LecceESPN 3 y Disney Plus
12:00Verona vs. NápolesESPN 4 y Disney Plus
14:45Inter vs. GenoaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fayha vs. Al NassrZappingy Claro TV+
14:00Al Najma vs. Al OkhdoodBet365
14:00Al Qadiah vs. Al TaawonBet365
14:00Neom vs. Al KholoodBet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:45Boca Juniors vs. Gimnasia MendozaESPN 3 y Disney Plus
18:00Independiente vs. Central CórdobaTyC Sports Internacional
20:15Talleres vs. San LorenzoTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
1:00Central Coast Mariners vs. Newcastle JetsBet365
2:00Brisbane Roar vs. Perth GloryBet365
3:35Macarthur Roar vs. WS WanderersBet365
21:00Wellington Phoenix vs. Sydney FC Bet365

Partidos de hoy por el Torneo Amistoso de Vóley

HoraPartidoCanal
14:00Blooming vs. Bolívar1xBet

Partidos de hoy por la Copa Carioca

HoraPartidoCanal
17:30Botafogo vs. BoavistaBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HoraPartidoCanal
18:30Novorizontino vs. CorinthiansBet365

Partidos por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
10:00Coquimbo vs. Dep. ConcepciónBet365
16:00Limache vs. HuachipatoBet365
18:30Palestino vs. O'HigginsBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:10Alianza vs. América de CaliBet365
18:20Jaguares de Córdoba vs. JuniorBet365
20:30Ind. Medellín vs. Atl. BucaramangaBet365

Partidos por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
20:00Puntarenas FC vs. Alajuelense1xBet
21:00Herediano vs. Pérez Zeledón1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Leons del Norte vs. LibertadZapping Sports
16:30Guayaquil City vs. AucasZapping Sports
19:00Emelec vs. DelfínZapping Sports

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

HorariosPartidosCanales
19:30Municipal Limeño vs. Inter FA--
19:30Zacatecoluca vs. Alianza FC--
20:00FAS vs Luis Ángel Firpo--

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
14:30Chicago Fire vs. CF MontrealMLS Season Pass
14:30New York Red Bulls vs. New England RevolutionMLS Season Pass
16:30Colorado Rapids vs. Portland TimbersMLS Season Pass
16:30Minnesota United vs. CincinnatiMLS Season Pass
19:30Real Salt vs. Seattle SoundersMLS Season Pass
19:30San Jose Earthquakes vs. Atlanta UtdMLS Season Pass
20:30FC Dallas vs. Nashville SCMLS Season Pass
20:30Houston Dynamo vs. Los Angeles FCMLS Season Pass
20:30Sporting Kansas City vs. Columbus CrewMLS Season Pass
21:30Vancouver vs. TorontoMLS Season Pass
21:30Los Angeles Galaxy vs. CharlotteMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
17:00Guastatoya vs. Comunicaciones
19:00Municipal vs. Marquense
21:00Malacateco vs. Antigua

Partidos de hoy por la Liga de Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:00Juaticalpa vs. Victoria--

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Atlético San Luis vs. PueblaDisney Plus y ViX
18:00Toluca vs. GuadalajaraViX
20:05Monterrey vs. Cruz AzulViX
20:06León vs. NecaxaViX
20:10Club América vs. Tigres UANLViX

Partidos de hoy por Nicaragua

HoraPartidoCanal
19:00Sport Sebaco vs. ManaguaDAZN APP

Partidos de hoy por Países Bajos

HorariosPartidosCanales
10:30Heerenveen vs. Sparta RotterdamBet365
12:45Heracles vs. PSVDisney Plus
15:00Nijmegen vs. SittardBet365

Partido de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30S. Ameliano vs. OlimpiaBet365
18:302 de Mayo vs. Sportivo TrinidenseBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
18:15UMECIT vs. Deportivo Universitario
20:30Varaguas vs. Plaza Amador

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
7:45Albion vs. Racing MontevideoDisney Plus
15:00Danubio vs. ProgresoDisney Plus
18:00Central Esp. vs. WanderersDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Universidad Central vs. ZamoraBet365
17:30Carabobo vs. CaracasBet365
19:30Dep. Táchira vs. MetropolitanosBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador

No olvides revisar tu agenda deportiva

