Partidos de hoy EN VIVO, sábado 28 de febrero: programación, horarios y dónde ver

La acción no para. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 28 de febrero. Por la Liga 1, Alianza Lima se medirá contra UTC en un compromiso clave. Barcelona saldrá a defender su liderato en LaLiga. Hay clásico en la Bundesliga con el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
|13:15
|UTC vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|19:00
|Sport Boys vs. C.D. Moquegua
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Bayer Leverkusen vs. Mainz
|Disney Plus
|9:30
|Borussia M'gladbach vs. Unión Berlin
|Disney Plus
|9:30
|Hoffenheim vs. St. Paulo
|Disney Plus
|9:30
|Werder Bremen vs. Heidenheim
|Disney Plus
|12:30
|Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Rayo Vallecano vs. Athletic Club
|ESPN 2 y Disney Plus.
|10:15
|Barcelona vs. Villarreal
|DSports y DGO.
|12:30
|Mallorca vs. Real Sociedad
|DSports y DGO.
|15:00
|Real Oviedo vs. Atlético Madrid
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Stade Rennais vs. Toulouse
|Disney Plus
|13:00
|Mónaco vs. Angers
|Disney Plus
|15:05
|Le Havre vs. PSG
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Bournemouth vs. Sunderland
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Burnley vs. Brentford
|Disney Plus
|10:00
|Liverpool vs. West Ham
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Newcastle vs. Everton
|Disney Plus
|12:30
|Leeds Utd vs. Manchester City
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Como vs. Lecce
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:00
|Verona vs. Nápoles
|ESPN 4 y Disney Plus
|14:45
|Inter vs. Genoa
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fayha vs. Al Nassr
|Zappingy Claro TV+
|14:00
|Al Najma vs. Al Okhdood
|Bet365
|14:00
|Al Qadiah vs. Al Taawon
|Bet365
|14:00
|Neom vs. Al Kholood
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza
|ESPN 3 y Disney Plus
|18:00
|Independiente vs. Central Córdoba
|TyC Sports Internacional
|20:15
|Talleres vs. San Lorenzo
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:00
|Central Coast Mariners vs. Newcastle Jets
|Bet365
|2:00
|Brisbane Roar vs. Perth Glory
|Bet365
|3:35
|Macarthur Roar vs. WS Wanderers
|Bet365
|21:00
|Wellington Phoenix vs. Sydney FC
|Bet365
Partidos de hoy por el Torneo Amistoso de Vóley
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Blooming vs. Bolívar
|1xBet
Partidos de hoy por la Copa Carioca
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|Botafogo vs. Boavista
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Novorizontino vs. Corinthians
|Bet365
Partidos por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Coquimbo vs. Dep. Concepción
|Bet365
|16:00
|Limache vs. Huachipato
|Bet365
|18:30
|Palestino vs. O'Higgins
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:10
|Alianza vs. América de Cali
|Bet365
|18:20
|Jaguares de Córdoba vs. Junior
|Bet365
|20:30
|Ind. Medellín vs. Atl. Bucaramanga
|Bet365
Partidos por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puntarenas FC vs. Alajuelense
|1xBet
|21:00
|Herediano vs. Pérez Zeledón
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Leons del Norte vs. Libertad
|Zapping Sports
|16:30
|Guayaquil City vs. Aucas
|Zapping Sports
|19:00
|Emelec vs. Delfín
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Municipal Limeño vs. Inter FA
|--
|19:30
|Zacatecoluca vs. Alianza FC
|--
|20:00
|FAS vs Luis Ángel Firpo
|--
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Chicago Fire vs. CF Montreal
|MLS Season Pass
|14:30
|New York Red Bulls vs. New England Revolution
|MLS Season Pass
|16:30
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|MLS Season Pass
|16:30
|Minnesota United vs. Cincinnati
|MLS Season Pass
|19:30
|Real Salt vs. Seattle Sounders
|MLS Season Pass
|19:30
|San Jose Earthquakes vs. Atlanta Utd
|MLS Season Pass
|20:30
|FC Dallas vs. Nashville SC
|MLS Season Pass
|20:30
|Houston Dynamo vs. Los Angeles FC
|MLS Season Pass
|20:30
|Sporting Kansas City vs. Columbus Crew
|MLS Season Pass
|21:30
|Vancouver vs. Toronto
|MLS Season Pass
|21:30
|Los Angeles Galaxy vs. Charlotte
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Guastatoya vs. Comunicaciones
|19:00
|Municipal vs. Marquense
|21:00
|Malacateco vs. Antigua
Partidos de hoy por la Liga de Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Juaticalpa vs. Victoria
|--
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atlético San Luis vs. Puebla
|Disney Plus y ViX
|18:00
|Toluca vs. Guadalajara
|ViX
|20:05
|Monterrey vs. Cruz Azul
|ViX
|20:06
|León vs. Necaxa
|ViX
|20:10
|Club América vs. Tigres UANL
|ViX
Partidos de hoy por Nicaragua
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Sport Sebaco vs. Managua
|DAZN APP
Partidos de hoy por Países Bajos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Heerenveen vs. Sparta Rotterdam
|Bet365
|12:45
|Heracles vs. PSV
|Disney Plus
|15:00
|Nijmegen vs. Sittard
|Bet365
Partido de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|S. Ameliano vs. Olimpia
|Bet365
|18:30
|2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|UMECIT vs. Deportivo Universitario
|20:30
|Varaguas vs. Plaza Amador
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:45
|Albion vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
|15:00
|Danubio vs. Progreso
|Disney Plus
|18:00
|Central Esp. vs. Wanderers
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Universidad Central vs. Zamora
|Bet365
|17:30
|Carabobo vs. Caracas
|Bet365
|19:30
|Dep. Táchira vs. Metropolitanos
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador