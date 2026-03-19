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Grupo de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales
Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y te presentamos el grupo que le tocó a Cusco FC, subcampeón de la Liga 1 en la temporada anterior.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo, donde se definió el camino que deberá recorrer Cusco FC en el torneo continental. Los ‘Guerreros Dorados’ quieren hacer historia en el magno evento.
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GRUPO DE CUSCO FC EN LA COPA LIBERTADORES 2026
|GRUPO DE CUSCO FC
|1. POR DEFINIR
|2. POR DEFINIR
|3. POR DEFINIR
|4. POR DEFINIR
Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026
El calendario de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 se conocerá este jueves 19 de marzo:
- Fecha 1: Por confirmar
- Fecha 2: Por confirmar
- Fecha 3: Por confirmar
- Fecha 4: Por confirmar
- Fecha 5: Por confirmar
- Fecha 6: Por confirmar
Cusco FC y su campaña histórica en la Libertadores
En el 2013, Cusco FC (que en ese momento se llamaba Real Garcilaso) impactó en el continente tras hacer una campaña histórica en la Copa Libertadores. El conjunto imperial alcanzó los cuartos de final, donde cayeron contra Independiente Santa Fe.
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