Grupo de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo, donde se definió el camino que deberá recorrer Cusco FC en el torneo continental. Los ‘Guerreros Dorados’ quieren hacer historia en el magno evento.

GRUPO DE CUSCO FC EN LA COPA LIBERTADORES 2026

GRUPO DE CUSCO FC 1. POR DEFINIR 2. POR DEFINIR 3. POR DEFINIR 4. POR DEFINIR

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

El calendario de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 se conocerá este jueves 19 de marzo:

Fecha 1: Por confirmar

Fecha 2: Por confirmar

Fecha 3: Por confirmar

Fecha 4: Por confirmar

Fecha 5: Por confirmar

Fecha 6: Por confirmar

Cusco FC y su campaña histórica en la Libertadores

En el 2013, Cusco FC (que en ese momento se llamaba Real Garcilaso) impactó en el continente tras hacer una campaña histórica en la Copa Libertadores. El conjunto imperial alcanzó los cuartos de final, donde cayeron contra Independiente Santa Fe.