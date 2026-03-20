Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y donde ver debut en Copa Libertadores 2026

Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la suerte dictaminó que Sporting Cristal integre el Grupo F donde su primer desafío será enfrentar a Cerro Porteño en la fecha 1. Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán iniciar con pie derecho en el torneo y poder ilusionarse con la clasificación a la siguiente etapa.

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¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

De acuerdo con el calendario de la Conmebol, el duelo entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 de la Copa Libertadores está programado para disputarse entre el martes 7 y jueves 9 de abril. La fecha oficial se confirmará en los próximos días.

Sporting Cristal debutará con Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Por el momento, el partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fase de grupos aún no cuenta con una hora confirmada por parte de la Conmebol. De esta manera, solo resta esperar que el ente sudamericano confirme la programación oficial.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por fase de grupos?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de ESPN y Disney Plus en todo el territorio sudamericano, ya que es el canal que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal cayó 0-1 ante Cerro Porteño en su último partido

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Sporting Cristal debutará en la fase de grupos enfrentando a Cerro Porteño. Los rimenses iniciarán como locales en esta instancia de la Copa Libertadores. De esta forma, lo más probable es que este duelo se dispute en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, tal como se hizo en la fase 3.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026