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Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y donde ver debut en Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en su primer partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce la fecha, los horarios y qué canal transmite este encuentro.

Angel Curo
Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en su debut por Copa Libertadores
Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en su debut por Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la suerte dictaminó que Sporting Cristal integre el Grupo F donde su primer desafío será enfrentar a Cerro Porteño en la fecha 1. Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán iniciar con pie derecho en el torneo y poder ilusionarse con la clasificación a la siguiente etapa.

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¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

De acuerdo con el calendario de la Conmebol, el duelo entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 de la Copa Libertadores está programado para disputarse entre el martes 7 y jueves 9 de abril. La fecha oficial se confirmará en los próximos días.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal debutará con Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Por el momento, el partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fase de grupos aún no cuenta con una hora confirmada por parte de la Conmebol. De esta manera, solo resta esperar que el ente sudamericano confirme la programación oficial.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por fase de grupos?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de ESPN y Disney Plus en todo el territorio sudamericano, ya que es el canal que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal cayó 0-1 ante Cerro Porteño en su último partido

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

Sporting Cristal debutará en la fase de grupos enfrentando a Cerro Porteño. Los rimenses iniciarán como locales en esta instancia de la Copa Libertadores. De esta forma, lo más probable es que este duelo se dispute en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, tal como se hizo en la fase 3.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

  • Fecha 1: Sporting Cristal vs Cerro Porteño
  • Fecha 2: Palmeiras vs Sporting Cristal
  • Fecha 3: Sporting Cristal vs Junior
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras
  • Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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