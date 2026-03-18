Sorteo Copa Libertadores EN VIVO: hora, canal y dónde ver fase de grupos con Universitario, Cristal y Cusco

Este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, la Conmebol realizará el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana para determinar los integrantes de los ocho grupos. Como se sabe, son 32 equipos participantes de cada país. Por Perú tenemos tres participantes: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.

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Sorteo Copa Libertadores: hora

La hora peruana del sorteo de la Copa Libertadores 2026 es a partir de las 6:00 p. m. Aquí los principales horarios en los distintos países:

México: 5.00 p. m.

Ecuador, Colombia y Perú: 6.00 p. m.

Venezuela y Bolivia: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (día siguiente)

Sorteo Copa Libertadores: canal y dónde ver

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus. También se podrá ver en vivo por internet mediante el canal oficial de YouTube.

Sorteo Copa Libertadores: cuando y dónde es

El jueves 18 de marzo en Luque, Paraguay, se llevará a cabo del sorteo de la Copa Conmebol Libertadores 2026, en el cual se conocerá a los ocho grupos confirmados de la presente temporada.

Sorteo Copa Libertadores: bombos

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 Flamengo (BRA) Lanús (ARG) Junior (COL) Universidad Central (VEN) Palmeiras (BRA) Libertad (PAR) U Católica (CHI) Platense (ARG) Boca Juniors (ARG) Estudiantes (ARG) Rosario Central (ARG) Independiente Rivadavia (ARG) Peñarol (URU) Cerro Porteño (PAR) Independiente Santa Fe (COL) Mirassol (BRA) Nacional (URU) Corinthians (BRA) Always Ready (BOL) Barcelona SC (ECU) Liga de Quito (ECU) Bolívar (BOL) Coquimbo Unido (CHI) Sporting Cristal (PER) Fluminense (BRA) Cruzeiro (BRA) Deportivo La Guaira (VEN) Deportes Tolima (COL) Independiente del Valle (ECU) Universitario (PER) Cusco FC (PER) Independiente Medellín (COL)

Copa Libertadores: fecha, calendario y fixture 2026