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Nacional celebró de la emoción por compartir grupo con Universitario: "Que siga el carnaval"

Nacional de Uruguay sorprendió con un mensaje lleno de felicidad tras conocer que comparte grupo de Copa Libertadores con Universitario.

Francisco Esteves
Nacional celebró de la emoción por compartir grupo con Universitario.
Nacional celebró de la emoción por compartir grupo con Universitario. | Foto: Nacional - X.
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Recientemente se llevó a cabo el sorteo de la Conmebol y todos los clubes conocieron a sus rivales en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. A raíz de ello, Nacional de Uruguay se mostró totalmente emocionado con un firme mensaje en sus redes sociales tras conocer que deberá enfrentar a Universitario de Deportes. ¿Subestiman al cuadro merengue?

Grupo oficial de Universitario en la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Grupo confirmado de Universitario en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales

El ‘Bolso’ competirá una vez más a nivel internacional y forma parte del Grupo B junto a la ‘U’, Coquimbo Unido y Deportes Tolima. Por ello, al igual que los hinchas cremas se alegraron por creer que tiene rivales accesibles, desde territorio uruguayo los albos reaccionaron con dos publicaciones diferentes en su cuenta oficial de ‘X’. En una de ellas no dudaron en expresar su felicidad.

Para que siga el carnaval y toda la locura Nacional”, precisó el club ‘charrúa’ sobre sus rivales en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Universitario de Deportes en duelos de ida y vuelta. De inmediato, los hinchas comentaron que evidentemente es una zona ‘fácil’ pero que no deben confiarse debido a que no vienen jugando bien el Campeonato Uruguayo.

Nacional, Copa Libertadores

Nacional de Uruguay y su mensaje.

Con ello, es cuestión de tiempo para saber qué club tenía razón al emocionarse por sus oponentes, ya que Coquimbo Unido o Deportes Tolima pueden dar la sorpresa y terminar eliminando a la ‘U’ o al mismo Nacional. Recordemos que únicamente aquellos que terminen en las dos primeras casillas clasifican a los octavos de final, mientras que el tercer puesto se marcha a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

A falta de que se confirmen las fechas oficiales por parte de la Conmebol, así jugará Universitario la Copa Libertadores 2026:

  • Fecha 1: Deportes Tolima vs. Universitario
  • Fecha 2: Universitario vs. Coquimbo Unido
  • Fecha 3: Universitario vs. Nacional
  • Fecha 4: Coquimbo Unido vs. Universitario
  • Fecha 5: Nacional vs. Universitario
  • Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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