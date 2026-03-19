Prensa de Uruguay minimizó a Universitario tras conocer que Nacional será su grupo: "Accesible"

Universitario de Deportes se enfrentará a Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y desde Uruguay afirmaron que el cuadro merengue, junto a Coquimbo Unido y Deportes Tolima, son clubes accesibles en la previa. Es importante mencionar que los cuatro clubes forman parte del Grupo B.

Prensa de Uruguay dio fuerte comentario sobre Universitario tras conocer que Nacional será su grupo en la Copa Libertadores 2026

El reconocido medio 'Montevideo Portal' calificó a Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima como un grupo que, previo a los partidos, no parecen ser difíciles, por lo que Nacional puede lograr victorias y clasificar a los octavos de final fácilmente.

"El tricolor de Jadson Viera integrará el Grupo B junto a Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia), en una serie que aparece accesible en la previa", según se puede leer en el portal web.

Montevideo Portal, medio uruguayo, minimizó a Universitario tras enterarse que compartirá grupo con Nacional en la Copa Libertadores 2026

Asimismo, la página de noticias uruguaya informó sobre el orden de los partidos de Nacional de Uruguay. Afirmaron que en la tercera fecha serán locales ante Universitario de Deportes y luego tendrán que viajar a Perú, al cual calificaron como ‘tierra incaica’.

Universitario vs Nacional en la Copa Libertadores 2026

Universitario comparte el grupo B con Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores 2026 y ambos clubes se enfrentarán en la fecha 3 y 5 de la presente edición.

El primer enfrentamiento entre el equipo peruano y el uruguayo está programado para jugarse del 27 de abril al 3 de mayo. El siguiente duelo se llevará a cabo del 18 al 24 de ese mismo mes.

El Estadio Monumental de Lima y el Gran Parque Central de Montevideo serán testigos del grandioso partido que Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay vivirán.