0

Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Programación completa de los partidos que se realizarán este miércoles 10 de junio. Compromisos amistosos como Bolivia vs. Argelia e Inglaterra vs. Costa Rica.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este 10 de junio.
Programación de partidos que se realizarán este 10 de junio. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este miércoles 10 de junio. Continúan los amistosos por fecha FIFA. Inglaterra se medirá contra Costa Rica e Irán enfrentará a Granada. Portugal, con Cristiano Ronaldo, tendrá una cita ante Nigeria. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Neymar fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Neymar se pierde el Mundial 2026? Federación de Brasil pulicó contundente comunicado: "Se sometió a..."

Amistosos internacionales para este miércoles

HorariosPartidosCanales
11:00Pakistán vs. AfganistánBet365
14:45Portugal vs. NigeriaESPN y Disney Plus
15:00Bolivia vs. Argelia1XBet
15:00Inglaterra vs. Costa RicaDisney Plus
20:00Irán vs. Granada

Encuentros de este miércoles por la Liga de Ecuador 2

HorariosPartidosCanales
15:30Gualaceo vs. CumbayaZapping Sports
15:30Ind. Juniors vs. Cuenca JuniorsZapping Sports
19:00El Nacional vs. Deportivo Santo DomingoZapping Sports

Encuentros de este miércoles por el Campeonato de Portugal

HoraPartidoCanal
10:30Leca vs. Vitoria Sernache

Horarios y canales en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs Islandia EN VIVO vía TyC Sports y TV Pública: Transmisión del partido amistoso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano