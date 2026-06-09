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Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
Programación completa de los partidos que se realizarán este miércoles 10 de junio. Compromisos amistosos como Bolivia vs. Argelia e Inglaterra vs. Costa Rica.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este miércoles 10 de junio. Continúan los amistosos por fecha FIFA. Inglaterra se medirá contra Costa Rica e Irán enfrentará a Granada. Portugal, con Cristiano Ronaldo, tendrá una cita ante Nigeria. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
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Amistosos internacionales para este miércoles
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Pakistán vs. Afganistán
|Bet365
|14:45
|Portugal vs. Nigeria
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Bolivia vs. Argelia
|1XBet
|15:00
|Inglaterra vs. Costa Rica
|Disney Plus
|20:00
|Irán vs. Granada
Encuentros de este miércoles por la Liga de Ecuador 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Gualaceo vs. Cumbaya
|Zapping Sports
|15:30
|Ind. Juniors vs. Cuenca Juniors
|Zapping Sports
|19:00
|El Nacional vs. Deportivo Santo Domingo
|Zapping Sports
Encuentros de este miércoles por el Campeonato de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|10:30
|Leca vs. Vitoria Sernache
Horarios y canales en Perú, Colombia y Ecuador.
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