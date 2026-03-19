Alianza Lima busca nuevo DT tras posible salida de Guede y suena un extécnico de Universitario
Se reveló el primer nombre del técnico que se acerca a Alianza Lima tras la posible salida de Pablo Guede del cuadro blanquiazul. Lo curioso es que este entrenador tiene pasado en Universitario.
Alianza Lima no quiere escatimar esfuerzos tras una posible salida de Pablo Guede del cuadro blanquiazul en medio del interés de San Lorenzo de Argentina. Por ello, se reveló que los íntimos ya se habrían contactado con un técnico con pasado en Universitario de Deportes: Estamos hablando de Ricardo Gareca.
PUEDES VER: Martín Palermo dio rotundo comentario sobre Alianza Lima tras eliminar a Boca: "No hizo un..."
Según pudo confirmar Líbero, a través del periodista Manuel Gonzalo, Alianza Lima avanza con el fichaje de su nuevo técnico tras una posible salida de Guede en medio del interés de San Lorenzo.
El comunicador deportivo informó que desde la directiva blanquiazul no les gustó que el actual entrenador Pablo Guede tuviera conversaciones con el ‘Ciclón’, por lo que desde ya están moviendo sus fichas para contactarse con el entorno de Ricardo Gareca, exentrenador de Universitario.
“En Alianza Lima no vieron con buenos ojos que Pablo Guede hable con San Lorenzo. El club no pondrá trabas y ya habrían contactado con el entorno de Ricardo Gareca. Veremos si aterriza la idea”, escribió en X (antes Twitter).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90