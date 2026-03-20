- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Periodista deportivo insultó a Guede tras posible salida de Alianza: "Una persona de mier..."
Un reconocido periodista deportivo no se guardó nada y lanzó un fuerte insulto a Pablo Guede luego de una posible salida de Alianza para fichar por San Lorenzo.
Pablo Guede estuvo cerca de dejar Alianza Lima para fichar por San Lorenzo; sin embargo, el traspaso se cayó en el último momento luego de que el argentino decidiera quedarse en la tienda íntima. No obstante, un periodista deportivo no se guardó nada y en medio de la coyuntura dio un fuerte insulto al técnico blanquiazul: Estamos hablando de Gustavo Barnechea.
El icónico periodista Barnechea utilizó su programa 'A presión' para lanzar un rotundo insulto a Guede después de enterarse de que estaba cerca de firmar con San Lorenzo y abandonar Alianza en plena temporada.
'Yo dije en algún momento que Pablo Guede era un técnico de mier**, si se confirma que se va a San Lorenzo sería una persona de mier**', afirmó el conductor.
Gustavo Barnechea considera que el hecho de que Pablo Guede abandone Alianza Lima para unirse a San Lorenzo en pleno Torneo Apertura y a solo dos fechas del clásico contra Universitario lo convierte en una persona con una actitud negativa.
Video: A Presión
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90