¡No se va! Pablo Guede rechazó oferta de San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima

En las últimas horas se habló mucho sobre Pablo Guede, que ya tenía un acuerdo con San Lorenzo y su salida de Alianza Lima era cuestión de horas. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados, al menos es la información que llegó desde Argentina y se fue confirmando en el transcurso de las horas.

Según lo revela por el programa F12, que se emite por ESPN, la llegada del estratega al 'Ciclón' se ha complicado porque el propio entrenador decidió cambiar las condiciones que habían establecido durante la negociación, lo que sorprendió a los directivos del cuadro ‘gaucho’.

Video: ESPN.

“La respuesta que me han dado es que Guede cambió las condiciones, por eso en este momento no está 100% confirmado. Las condiciones tienen que ver con la cláusula de salida, que es arriba de los 210 mil dólares”, dijo la reportera Agustina Peñalva, que habitualmente cubre las incidencias del 'Cuervo'.

Asimismo, varios integrantes en el panel de dicho programa coincidieron que la responsabilidad sería de Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, que había revelado que ya tenía el sí de Guede para dejar La Victoria y regresar a su país natal.

"El problema principal tiene que ver con la cláusula. Ayer estuvo equívoco el presidente de San Lorenzo, metió en un problema a Guede, sino que también alejó a Palermo, porque sintió que estaban esperando una negociación y me tienen en un segundo plano, no le gustó y decidió dar un paso al costado”, agregó Peñalva.

Pablo Guede se quedó en Alianza Lima, asegura periodista argentino

Según lo informado por el periodista Leandro Alves, Pablo Guede finalmente prefirió cumplir su contrato con Alianza Lima y rechazó el ofrecimiento de San Lorenzo. Esta información pudo ser confirmada por Líbero y el ciclo del argentino en Matute aún seguirá.

Pablo Guede habría decidio quedarse en Alianza Lima.

“Se cayó la llegada de Pablo Guede a San Lorenzo. El entrenador argentino decidió quedarse en Alianza Lima”, escribió el citado comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).



