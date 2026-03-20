¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Alianza Lima vs Juan Pablo II se verán las caras este sábado 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido que genera expectativa porque los de Pablo Guede pueden aferrarse a la cima en la ‘para’ por la fecha FIFA, además porque vuelve Christian Cueva a ‘Matute’, tras el choque en la temporada pasada cuando lucía los colores de Cienciano. Sigue cómo, a qué hora y dónde ver el partido que corresponde a la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Estos son los horarios confirmados en distintos países para seguir el duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II, válido por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México: 5.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (domingo 22)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO?

El encuentro entre Alianza Lima vs Juan Pablo II podrá verse en directo a través de L1 MAX, canal que forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, tanto en televisión por cable como en sus plataformas digitales.

Alianza Lima vs Juan Pablo por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vuelve a escena en el Torneo Apertura con la obligación de recuperar terreno tras su última presentación. El cuadro blanquiazul terminó consiguiendo un empate 1-1 frente a Deportivo Garcilaso, resultado que le costó perder el liderato en solitario y ahora lo mantiene compartiendo la cima con Los Chankas.

Con ese contexto, el equipo íntimo afronta un duelo clave ante Juan Pablo II, sabiendo que una victoria es fundamental para mantenerse en lo más alto del campeonato. Además, el compromiso cobra mayor relevancia considerando que después de la fecha FIFA tendrá que disputar el clásico frente a Universitario.

Por su parte, el equipo de Chongoyape, con Christian Cueva en la cabeza, llega con la intención de reponerse de su más reciente caída. El conjunto había encadenado tres triunfos consecutivos que lo posicionaban como uno de los equipos en mejor forma, pero en su último partido fue superado 3-2 por Los Chankas CYC en condición de local.