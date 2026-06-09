Luis de la Fuente, DT de España, dio firme comentario tras recibir un gol de Perú: "Al rival..."

La selección peruana no pudo ante España en el cierre de los amistosos internacionales por fecha FIFA. La Bicolor cayó 3-1 ante la Furia Roja, partido en el que uno de los goles del equipo de Mano Menezes fue obra de Jairo Vélez. Ante ello, el estratega Luis de la Fuente no dudó en dar un firme comentario a la prensa de su país.

PUEDES VER: Perú fue superado por España en su último partido amistoso antes del Mundial 2026

Luis de la Fuente, DT de España, dio firme comentario sobre Perú

En diálogo con el medio 'La 1 TVE', Luis de la Fuente se mostró muy conforme con el rendimiento del equipo en términos generales. Sin embargo, se refirió a la anotación de Jairo Vélez, que evitó que el marcador se convierta en goleada en la ciudad de Puebla, México.

Manifestó que hubo un desajuste en la línea defensiva que dejó a Jairo Vélez completamente solo ante la portería que cubría el arquero Raya. La definición del jugador peruano fue de antología y maquilló, de cierta manera, la superioridad del equipo de Luis de la Fuente.

"Creo que en la fase ofensiva y defensiva hemos estado muy equilibrados y solo en el gol hemos tenido ese pequeño desajuste en la basculación que ha permitido al rival llegar solo. Pero en línea general creo que hemos estado bastante acertados", declaró.

(VIDEO: Movistar Deportes)

De esta manera, el equipo español, que se perfila como candidato a ganar la Copa del Mundo 2026, cierra sus amistosos por fecha FIFA y se concentra de lleno en lo que será su debut ante Cabo Verde por el grupo H del magno certamen de la FIFA.

Partidos de España en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde | Lunes 15 de junio - 11.00 horas

España vs Arabia Saudita | Domingo 21 de junio - 11.00 horas

Uruguay vs España | Viernes 26 de junio - 19.00 horas

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.