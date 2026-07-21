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Resultado del Sinuano Día HOY, martes 21 de julio: revisa EN VIVO los números ganadores del sorteo oficial
Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 21 de julio, con los números ganadores, horarios de sorteos y premios de esta lotería colombiana.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?
El sorteo del Sinuano Día de hoy, martes 21 de julio de 2026, se llevará a cabo a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los participantes aún tienen la oportunidad de comprar su boleto y formar parte de este emocionante sorteo de la lotería colombiana.
Los jugadores en Colombia ya pueden consultar los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche de hoy, martes 21 de julio, con los números ganadores de cada sorteo. La lotería cuenta con dos emisiones diarias y publica los resultados minutos después de cada jugada para que los participantes verifiquen sus apuestas.
PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 20 de julio 2026: números ganadores del último sorteo
Resultados de Sinuano Día y Noche HOY, 21 de julio: revisa EN VIVO los números ganadores de los sorteos
¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?
El sorteo del Sinuano Día de hoy, martes 21 de julio de 2026, se llevará a cabo a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los participantes aún tienen la oportunidad de comprar su boleto y formar parte de este emocionante sorteo de la lotería colombiana.
Bienvenidos
Consulta los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de este martes 21 de julio de 2026. Revisa los números ganadores, horarios de cada sorteo y verifica en tiempo real si tu boleto fue premiado.
¿Qué jugó el Sinuano hoy, 21 de julio?
El Sinuano de hoy, 21 de julio, todavía no se juega. Los resultados oficiales estarán disponibles tras el sorteo correspondiente.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
- El Sinuano Día de hoy se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Este sorteo permite a los apostadores consultar las cifras ganadoras luego de la publicación oficial de los resultados.
- El segundo sorteo del día corresponde al Sinuano Noche, una emisión que se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). No obstante, los domingos y días festivos el horario puede modificarse y efectuarse a las 8:30 p. m.
¿Dónde comprar boletos del Sinuano y cómo funciona su plan de premios?
Los boletos del Sinuano Día y Sinuano Noche se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de la Red Gana y otros distribuidores oficiales habilitados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Además, algunas plataformas digitales permiten realizar apuestas en línea, según la disponibilidad del servicio en cada región. El plan de premios del Sinuano depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden de los números seleccionados.
- Si el jugador acierta las 4 cifras en el orden correcto, recibe un premio equivalente a 4.500 veces el valor apostado.
- Si acierta 3 cifras en orden, obtiene aproximadamente 400 veces la apuesta realizada.
- Si acierta 2 cifras en orden, el premio corresponde a 50 veces el valor jugado.
- Si acierta una cifra, puede recibir hasta 5 veces el monto apostado.
Los resultados del Sinuano Noche y Sinuano Día son consultados diariamente por miles de jugadores en Colombia que esperan conocer si sus números elegidos fueron premiados.
¡Vamos al Circo!
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