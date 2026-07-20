Resultados del Sinuano Día de HOY, lunes 20 de julio 2026: números ganadores del último sorteo

Este lunes, lunes 20 de julio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en Colombia, donde miles de participantes esperarán con gran expectativa los resultados y la combinación ganadora. A continuación, puedes consultar en vivo los números que saldrán ganadores y toda la información oficial relacionada con el sorteo.

Último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 20 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores 09:43 Bienvenidos Hoy, lunes 20 de julio de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los resultados y los números ganadores de inmediato, así como los horarios de cada juego. Verifica si tu boleto ha sido premiado. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Cómo se juega el Sorteo Sinuano?

El Sinuano se ha consolidado como un juego de azar muy apreciado en Colombia, donde los jugadores intentan adivinar un número que puede tener hasta cuatro cifras. Para participar, cada jugador selecciona entre una y cuatro cifras, que pueden variar del 0 al 9, y determina la cantidad que desea apostar.

Este juego ofrece dos sorteos diarios, denominados Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que permite a los entusiastas disfrutar de múltiples oportunidades para probar suerte.

¿Dónde puedes adquirir los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche están disponibles a través de varios canales. Los interesados pueden adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en la página web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, o a través de plataformas digitales que tengan un convenio vigente.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se realiza aproximadamente a las 10.30 p. m.. No obstante, en domingos y días festivos, este último evento suele comenzar más temprano, a las 8.30 p. m.